Звезды Marvel поддержали Джеймса Ганна после увольнения

Скандал с неожиданным увольнением режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна набирает обороты. Пока одни предлагают судить Ганна за скандальные сообщения в Twitter 10-летней давности, другие — в том числе и звезды киновселенной Marvel — встают на его защиту.

Одним из первых в защиту Джеймса Ганна высказался Давид Дастмалчян , которого зрители знают по «Человеку-муравью» и сериалу «МакГайвер 2016»:

«Я уже говорил это на протяжении МНОГИХ ЛЕТ! Джеймс Ганн — один из самых удивительных людей, которых я когда-либо знал — и в профессиональном, и в личном плане. В наших жизнях существует столько людей, которых мы никогда бы не узнали без невероятного магнетизма, таланта и доброты, которую источает Джеймс (и его удивительная спутница жизни, Дженнифер Холланд). Спасибо, что сделал нас всех частью своей семьи, приятель».

«Джеймс Ганн — один из самых любящих, заботливых, благожелательных людей из всех, что я когда-либо встречал. Он очень мягкий, добрый и искренне заботится о людях и животных. Да, он совершал ошибки. Все мы ошибались. Но я НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ то, что происходит с ним сейчас».

Коллега Батисты по «Стражам», Майкл Рукер , в Twitter сделал репост комментария брата теперь уже опального режиссера, Шона Ганна, в котором тот перечисляет все хорошие качества Джеймса и добавляет, что иногда «поиск своего места» в творчестве приводит к ошибкам. Рукер же к этому репосту добавил: «Джеймс Ганн все знает, что мы думаем. Нам этого достаточно».

попкорнnews