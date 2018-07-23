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Посмотреть на мото-шоу и полетать на дельтаплане: уральцы оторвались на экстремальном фестивале
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Посмотреть на мото-шоу и полетать на дельтаплане: уральцы оторвались на экстремальном фестивале 

e1.ru 23 июля 2018
Фото: e1.ru
Всех экстремалов Екатеринбурга в эти выходные собрал фестиваль экстремальных видов спорта на Уктусе. С самого утра гости любовались яркими авто, смотрели показательные выступления парашютистов, трюки на мотоциклах и велосипедах, поедали бургеры на скорость и даже прокатились на дельтаплане.
Основным местом притяжения зрителей стал мотокросс. Гонщики на специальных мотоциклах подлетали в воздух и делали трюки. А в конце вечера организаторы устроили яркое фаер-шоу. И зрителям, и участникам точно хватил экстрима на целую неделю вперед. Давайте и мы зарядимся зарядом эмоций, пусть и через экраны устройств, а не вживую.
Начался праздник экстрима с полетов парашютистов и презентации авто.
Каждый желающий мог сфотографироваться с самыми яркими автомобилями и узнать у владельцев подробности о их постройке.
Затем экстремалы прокатились на дельтаплане.
Сначала шеф-повар преподало урок приготовления бургеров из мраморной говядины, а затем зрители приняли участие в их скоростном поедании.
Виртуозы велоспорта показали свое мастерство екатеринбуржцам.
А затем на площадке бывшего трамплина байкеры клуба Метеор устроили фееричное шоу.
И закончился фестиваль зажигательным фаер-шоу.
Если экстремалы в эти выходные собрались на Уктусе, то огненные люди объединились на «Фестивале рыжих» в Нижнем Тагиле, фанаты джаза — в Харитоновском парке на «Усадьбе Jazz», а те, кто любит хорошо покушать, на гастрономическом фестивале в ЦПКиО. И отовсюду у нас есть не менее интересные фоторепортажи.
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