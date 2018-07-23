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25 фотографий, на которые придется посмотреть дважды
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25 фотографий, на которые придется посмотреть дважды 

Bigpicture.ru 23 июля 2018
Фото: Bigpicture.ru
Большинство таких фотографий получаются раз в жизни. Иногда для этого приходится часами выжидать с фотоаппаратом в засаде и планировать кадр, а иногда — просто вовремя нажать на кнопку. Но главное все же — это творческий взгляд и умение замечать детали, которые все вместе на фотографии сложатся в сногсшибательную иллюзию. И еще — эти кадры показывают нам, что вещи не такие, какими кажутся.
Мы выбрали для вас 25 таких фотографий, на которые придется посмотреть дважды.
AdMe.ru  25. Смотрите также: Мираж — когда природа обманывает
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