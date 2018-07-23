25 фотографий, на которые придется посмотреть дважды

Большинство таких фотографий получаются раз в жизни. Иногда для этого приходится часами выжидать с фотоаппаратом в засаде и планировать кадр, а иногда — просто вовремя нажать на кнопку. Но главное все же — это творческий взгляд и умение замечать детали, которые все вместе на фотографии сложатся в сногсшибательную иллюзию. И еще — эти кадры показывают нам, что вещи не такие, какими кажутся.

Мы выбрали для вас 25 таких фотографий, на которые придется посмотреть дважды.

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