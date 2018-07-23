Вершину хребта Сихотэ-Алинь покажет «Планета Тайга»

Кинопроект «Планета Тайга» забрался на вершину хребта Сихотэ-Алинь. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», видео о походе на высочайшую гору хребта Тордоки-Яни группа путешественников сняла за неделю.

Напомним, за три года «Планета Тайга» сняла и выпустила 27 документальных фильмов о природе и людях Хабаровского края. Они объединены в 3 сезона, разных по характеру и формату съёмок. Например, 1 цикл фильмов был посвящён «джип-прорывам» к труднодоступным местам, 2 — памятникам природы, 3 —особо охраняемым природным территориям региона.

По словам организаторов экспедиции, в 4 сезоне проекта акцент будет не только на природные достопримечательности региона, но и на переживания исследователей.

С 16 по 22 июля путешественники совершили восхождение на гору Тордоки-Яни (2090м), посетили красивейшие горные озёра в верховьях реки Бомболи, сплавились по реке Анюй. Во время экспедиции участники наблюдали, как изюбрь выбежал из реки на берег, и как гималайский медведь переплывает реку. Эти уникальные кадры увидят зрители Хабаровского края и всей страны с началом трансляций 4 сезона кинопроекта.

— Мы давно мечтали снять фильм о горе Тордоки-Яни и хребте Сихотэ-Алинь. Дождливая погода заставила нас «сидеть на рюкзаках» и ждать. И вот, наконец получив прогноз на «окно» хорошей погоды, мы выступили в путь. Мы выбрали оригинальный маршрут, на котором кроме самой высокой горы Сихотэ-Алиня, мы планировали изучить несколько горных озёр в истоках реки Бомболи. Маршрут оказался достаточно трудным, так как долина реки представляет из себя труднопроходимый горельник, а ее русло выложено огромными гранитными валунами, по которым на всём протяжении бурлит бешеный водный поток, — рассказал руководитель движения «Планета Тайга» Виктор Решетников.

В каждой экспедиции этого сезона принимают участие люди, не являющиеся профессиональными путешественниками и туристами, но желающие испытать свои силы на просторах дальневосточной тайги и лично убедиться в её уникальной и суровой красоте.

— Я прошла маршрут на хребте Баджал и думала, что всё остальное мне будет по плечу. Но в этом походе старый горелый лес, заросли кустарников и бешеная река Бомболи, которую приходилось проходить вброд два раза, стали для меня новыми испытаниями. Подъём на вершину Тордоки-Яни проходил в дождливую погоду. Но всё это окупилось с лихвой захватывающими видами с хребта Сихотэ-Алинь, красивейшими горными озёрами! А когда во время сплава по реке мы увидели медведя, мне стало плохо, я думала, что он растерзает наш рафт! Ребята же спокойно снимали его, — поделилась впечатлениями участница экспедиции Лёля Леонова.

«Планета Тайга» благодарит партнёров проекта и всех, оказавших помощь в организации экспедиций.