Самые «цветущие» детсады определили в Нижнем Новгороде

Конкурс «Детский сад — цветущий сад» в рамках проекта «Эколята-дошколята» прошел в Нижнем Новгороде, сообщает Нижегородское отделение «Всероссийского общества охраны природы».

Эксперты объехали детсады в Автозаводском районе.

«Определить победителей было трудно», — отметила председатель президиума НОО «Всероссийского общества охраны природы» Татьяна Созонтьева.

В результате первое место досталось детсадам №37 и №81, второе — детсадам №24 и №44, на третьем месте — детсад №108. Детсад №258 отмечен отдельно — за видовое разнообразие растений.