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Самые «цветущие» детсады определили в Нижнем Новгороде
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Самые «цветущие» детсады определили в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 23 июля 2018
Фото: Newsroom24
Конкурс «Детский сад — цветущий сад» в рамках проекта «Эколята-дошколята» прошел в Нижнем Новгороде, сообщает Нижегородское отделение «Всероссийского общества охраны природы».
Эксперты объехали детсады в Автозаводском районе.
«Определить победителей было трудно», — отметила председатель президиума НОО «Всероссийского общества охраны природы» Татьяна Созонтьева.
В результате первое место досталось детсадам №37 и №81, второе — детсадам №24 и №44, на третьем месте — детсад №108. Детсад №258 отмечен отдельно — за видовое разнообразие растений.
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