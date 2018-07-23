Фестиваль «Электронный берег» превратит Новосибирск в столицу пляжного отдыха России.

«Надеемся, что после фестиваля все гости согласятся с тем, что девиз „Если есть на свете рай — это Новосибирский край!“ по праву принадлежит НСО». — рассказал Никита Гирин, директор КБ Энгиро, организационного партнёра фестиваля. «Надеемся, что после фестиваля все гости согласятся с тем, что девиз „Если есть на свете рай — это Новосибирский край!“ по праву принадлежит НСО». — рассказал Никита Гирин, директор КБ Энгиро, организационного партнёра фестиваля.

4 августа на территории пляжа «Звезда» (Академгородок, Новосибирск) в третий раз «Электронный город» организует пляжный фестиваль «Электронный берег». Мероприятие объединит всех, кто разделяет увлечение спортом, танцами, любит вкусную еду, отличную музыку и веселую компанию. На берегу Обского моря снова соберутся самые жизнерадостные и солнцелюбивые новосибирцы и сибиряки из соседних городов.

«В этом году мы поставили амбициозную цель: доказать, что Новосибирск — столица пляжного отдыха России! И хоть на первый взгляд цель выглядит вызывающе, но «Электронный берег» — действительно самый масштабный пляжный фестиваль в России! Ни один город в Сибири не может похвастаться тем, что у него есть свое море. Воспользовавшись этим, мы превратим обское побережье в настоящие сибирские Гавайи», — рассказал Никита Гирин, директор КБ Энгиро, организационного партнёра фестиваля.

Программа фестиваля обещает самый насыщенный и запоминающийся выходной лета-2018! Первый в истории Новосибирска водный карнавал. Эпическая водная битва на матрасах, в которой сойдутся самые непотопляемые участники фестиваля. Лучшие кафе и бары Новосибирска соберутся на одном фудкорте!

Фестиваль украсят сразу три музыкальных хэдлайнера — MANIZHA, Pompeya и Guru Groove Foundation. Дополнять морские волны звуковыми будут лучшие музыканты Сибири на двух сценах, одна из которых разместится прямо в воде.

Фестиваль объединит не только отдыхающих, но и спортсменов в соревнованиях за призы от организатора — «Электронного города». Они поборются как в водных дисциплинах: виндсерфинг, сапсерфинг, парусная регата и сап-поло, так и в «сухопутных»: кроссфит, воркаут, боссабол, фристайл на батутах, соревнования по скейтборду и катанию на роликах. Регистрация на турниры открыта на сайте fest.2090000.ru.

Всё лучшее, что было на предыдущих фестивалях, вернется и в этот раз. Уже легендарный Dance battle — это более десяти часов выступлений лучших танцоров в самых популярных направлениях танцев: hip-hop, dancehall, vogue, all styles, а также Pole dance и танцы на воздушных полотнах.

И обязательно пробегитесь по бассейну с неньютоновской жидкостью, одному из самых любимых развлечений прошлого фестиваля!

Вход на фестиваль по-прежнему бесплатный. С Речного вокзала будет организован бесплатный трансфер.

Все подробности на сайте и в социальных сетях http://fest.2090000.ruhttps://vk.com/elektronniybereghttps://www.instagram.com/elektronnyibereghttps://www.facebook.com/elektronnyibereg

Запишите в календарь: 4 августа, пляж «Звезда», самый яркий день этого лета!