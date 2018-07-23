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Почти тонну вареников съели на алтайском фестивале «Всэ будэ смачно!»
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Почти тонну вареников съели на алтайском фестивале «Всэ будэ смачно!» 

АиФ — Алтай 23 июля 2018
Фото: АиФ - Алтай
Почти тонну вареников налепили к фестивалю «Всэ будэ смачно!», который прошел в Романовском районе 21 июля.
В рамках фестиваля прошел парад участников, конкурсы, выставка с творческими композициями из вареников, битва шеф-поваров и многое другое. На празднике всего было съедено 950 кг вареников, что стало рекордом. Гости могли попробовать вареники с грибами, капустой, брынзой, но самой необычной начинкой стала шелковица. Их изготовила жительница Павловского района. Житель села Дубровино приготовил самый большой вареник (с картофелем и шкварками). Его вес — 5 кг 25 г., длина — 75 см. Самая же большая порция вареников составила 30 кг.
Главным событием мероприятия стало открытие двухметрового памятника символа фестиваля.
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