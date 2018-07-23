Изготовителя тортов с сальмонеллой в Костроме отправили в суд

Костромскую предпринимательницу, которую подозревают в изготовлении тортов с сальмонеллой, ждут разбирательства, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, на прошлой неделе мы рассказывали, что 6 детей в Костроме попали в больницы с сальмонеллёзом. Их родители считают, что они отравились тортами предпринимательницы — интервью мамы одного из детей можно прочитать вот здесь.

На прошлой неделе Роспотребнадзор подал в суд, требуя приостановить производство.

«Проведено обследование предприятия, осуществлен забор проб сырья, воды, смывов, проб клинического материала работников, выявлены нарушения требований санитарного законодательства», — рассказали в ведомстве.

Был составлен протокол, а все материалы проверки отправили в суд.