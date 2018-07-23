Cуицид, буллинг, первые отношения: три темы, которые надо обсудить до переходного возраста

Для современных детей мнение блогеров и друзей часто важнее мнения родителей. Между тем именно родные люди вправе помогать ребенку выбирать свой путь. Как занять свое законное место в жизни вашего подростка, пока это не сделал кто-то другой?

Недавно в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышел иллюстрированный справочник для родителей «Как помочь ребенку повзрослеть», который учит родителей разговаривать с подростками на деликатные темы. Над ним трудился целый пул психологов, врачей, социологов, педагогов и других практиков, которые работают в области возрастной психологии.

«Летидор» познакомился с книгой и составил по мотивам нескольких рекомендаций краткий гид о том, с чего начать обсуждение трех самых важных вопросов взросления.

Тема 1. Самоповреждение (селфхарм)

Самоповреждение — умышленное нанесение вреда самому себе. Распространенные способы — порезы кожи, поджоги, вырывание волос, употребление токсических веществ, щипание, царапины. Сюда же можно отнести несоблюдение норм гигиены, избыточные физические нагрузки.

Единой причины для самоповреждений нет, но у многих это физическая реакция на невыносимый стресс или тоску, способ справиться с тяжелыми чувствами или с трудной ситуацией.

Вы, как родитель, должны знать — это не способ привлечь внимание. Люди делают это по разным причинам.

Для некоторых физическая боль — бегство или отвлечение от эмоционального стресса, другие занимаются самоповреждением, чтобы подтвердить низкую самооценку или наказать себя.

Обратите внимание на следующие сигналы: стремление ребенка к изоляции, уход от общения, изменения в привычках питания и весе, употребление алкоголя или наркотиков, уничижительные высказывания о себе, скрывающая все части тела одежда, отказ от появления в купальном костюме или спортивной̆ форме.

Помните, что самоповреждения обычно скрывают, поэтому заметить физические признаки бывает непросто.

Обращайте внимание на залысины, ушибы, ожоги и порезы.

Что делать

Приглашайте ребенка к общению, внимательно и спокойно слушайте, не осуждая. Обращайтесь за помощью к специалистам, если не знаете, что делать.

Можно попробовать найти нетравматичную замену: например, изо всех сил бить по подушке, чтобы выпустить гнев, делать дыхательные упражнения, чтобы восстановить чувство контроля.

Если подростку не с кем поговорить в момент кризиса, ему придется справляться с сильными эмоциями самостоятельно.

Ваша задача — рассказать о способах, как это сделать безопасно для здоровья.

Ниже на картинке — несколько идей, которые помогут «выпустить пар» и успокоиться.

Тема 2. Буллинг

Буллинг — это издевательство над другими людьми. Его цель — нанести эмоциональный или физический ущерб. Буллинг довольно распространен, но это не нормальная практика. Травлю терпеть нельзя!

Травля может происходить где угодно, например по дороге в школу, дома или в Сети. Инициатор буллинга стремится повысить уверенность в себе, чувство собственной̆ важности или авторитет. Он использует разные тактики, чтобы ощутить власть над другим человеком, унизить его, заставить бояться.

Помимо явного запугивания, существуют формы травли, которые трудно заметить со стороны.

Узнать, что происходит травля, бывает непросто, так как дети неохотно об этом рассказывают. Следующие признаки могут указывать на проблему:

• подросток внезапно перестал проводить время за любимыми занятиями;

• происходят необъяснимые изменения в поведении (уходит в себя, весь в своих мыслях);

• ребенок приходит домой с синяками, исчезают личные вещи;

• ребенок испытывает беспокойство при мысли о том, что надо ходить в школу, здоров, но жалуется на плохое самочувствие и просит разрешения пропустить день.

Что делать

Главное, что нужно донести до подростка, — травлю терпеть нельзя. Объясните, что такое буллинг, почему это ненормально и к кому можно обратиться, если это с ним происходит (дайте телефон доверия, если у вас не очень теплые отношения).

Подростку бывает непросто признать, что его травят, но признание проблемы — первый шаг к ее решению.

Важно, чтобы подросток мог поговорить с надежным взрослым, который̆ может принять меры.

Расскажите, как вести себя, если кто-то пытается давить на него эмоционально.

● Он должен стараться не поддаваться на провокацию, не проявлять гнев: возможно, обидчик потеряет к нему интерес.

● Надо заблокировать агрессора онлайн или в телефоне, но сохранить оскорбительные сообщения.

● Необходимо сообщить о происходящем взрослому человеку, обратиться за поддержкой̆ в психологическую службу, если нет возможности поговорить об этом с родителями или учителем.

Если подросток чувствует физическую угрозу, если ситуация вышла из-под контроля, стоит сообщить об этом в школу или даже обратиться в полицию.

Тема 3. Первый интимный опыт

Говоря с родителями о сексе, подросток вправе рассчитывать на уважение и такт с их стороны. Родители могут сообщить информацию, важную для подростка, поэтому всегда лучше поговорить.

Но тема о первом интимном опыте не должна исчерпываться только мерами предохранения. Подростки часто не задумываются о согласии:

чтобы отношения были здоровыми, важно получить согласие партнера и самому быть готовым к сексу.

Важно не оказывать давления на партнера, спрашивая, согласен ли он. Даже если он ранее был согласен на секс, в этот раз и в этой ситуации ему может быть некомфортно заниматься сексом.

Нельзя вынуждать партнера что-то делать без желания и начинать сексуальные действия до того, как согласие получено.

Фото: Shutterstock.com, пресс-служба издательства «Манн, Иванов и Фербер