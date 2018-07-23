Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель 

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка — и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о трехлетнем Максиме Атякшеве из Самарской области.
Год назад мальчику поставили диагноз: врожденная мышечная дистрофия — тяжелое генетическое заболевание, которое проявляется нарастающей мышечной слабостью. Даже обычная простуда представляет для Максима опасность: он не может самостоятельно откашляться, мокрота застаивается в бронхах, что грозит воспалением легких, другими тяжелыми осложнениями. Спасет мальчика специальный дорогой прибор — откашливатель.
Из письма Татьяны Куликовой, мамы Максима:
"У моего сына тяжелое заболевание. Когда Максим родился, ручки и ножки у него висели как плети, даже распашонку сложно было надеть. После выписки из роддома я обратилась к неврологу. Долгие месяцы мы проходили обследования, врачи не могли поставить диагноз. Максим поздно начал держать голову, научился сидеть только с опорой. Только к двум годам в московской больнице у сына диагностировали генетическое заболевание, которое проявляется нарастающей мышечной слабостью. Даже обычная простуда представляет для Максима огромную опасность: он не может самостоятельно откашляться, мокрота застаивается в бронхах, что грозит воспалением легких, другими тяжелыми осложнениями. Врач настоятельно рекомендует нам приобрести откашливатель, прибор помогает очищать дыхательные пути. Но за счет госбюджета откашливатель не предоставляется, а стоит огромных денег. Мне такую сумму не собрать, у меня трое детей, воспитываю их без мужа. В умственном развитии Максим не отстает от ровесников: хорошо говорит предложениями, знает алфавит, счет до десяти. Прошу вас, помогите!"
Для спасения Максима не хватает 639 800 руб.
Невролог Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Ольга Шидловская (Москва): «У Максима редкое генетическое заболевание — врожденная мышечная дистрофия. Чтобы не допустить развития серьезных осложнений, респираторных инфекций, ребенку необходимо систематическое использование откашливателя Cough Assist».
Внимание! Цена откашливателя 646 660 руб.
6860 руб. собрали наши читатели
Не хватает 639 800 руб.
ПОМОЧЬ МАКСИМУ
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио «Коммерсантъ FM», в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,792 млрд руб. В 2018 году (на 19 июля) собрано 858 536 151 руб., помощь получили 1249 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда — Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии «Медиаменеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса». Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.