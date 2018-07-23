Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

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Сегодня мы рассказываем о трехлетнем Максиме Атякшеве из Самарской области.

Год назад мальчику поставили диагноз: врожденная мышечная дистрофия — тяжелое генетическое заболевание, которое проявляется нарастающей мышечной слабостью. Даже обычная простуда представляет для Максима опасность: он не может самостоятельно откашляться, мокрота застаивается в бронхах, что грозит воспалением легких, другими тяжелыми осложнениями. Спасет мальчика специальный дорогой прибор — откашливатель.

"У моего сына тяжелое заболевание. Когда Максим родился, ручки и ножки у него висели как плети, даже распашонку сложно было надеть. После выписки из роддома я обратилась к неврологу. Долгие месяцы мы проходили обследования, врачи не могли поставить диагноз. Максим поздно начал держать голову, научился сидеть только с опорой. Только к двум годам в московской больнице у сына диагностировали генетическое заболевание, которое проявляется нарастающей мышечной слабостью. Даже обычная простуда представляет для Максима огромную опасность: он не может самостоятельно откашляться, мокрота застаивается в бронхах, что грозит воспалением легких, другими тяжелыми осложнениями. Врач настоятельно рекомендует нам приобрести откашливатель, прибор помогает очищать дыхательные пути. Но за счет госбюджета откашливатель не предоставляется, а стоит огромных денег. Мне такую сумму не собрать, у меня трое детей, воспитываю их без мужа. В умственном развитии Максим не отстает от ровесников: хорошо говорит предложениями, знает алфавит, счет до десяти. Прошу вас, помогите!"

Для спасения Максима не хватает 639 800 руб.

Невролог Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Ольга Шидловская (Москва): «У Максима редкое генетическое заболевание — врожденная мышечная дистрофия. Чтобы не допустить развития серьезных осложнений, респираторных инфекций, ребенку необходимо систематическое использование откашливателя Cough Assist».

Внимание! Цена откашливателя 646 660 руб.

6860 руб. собрали наши читатели

Не хватает 639 800 руб.

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