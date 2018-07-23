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В Калининграде более тысячи жителей вылечились от бешенства
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В Калининграде более тысячи жителей вылечились от бешенства 

РИА «ФедералПресс» 23 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают «Невские новости», с начала текущего года свыше тысячи калининградцев вылечились от бешенства. Такую информацию предоставили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
Кроме того, известно, что за первые полгода животные укусили 1068 жителей Янтарного края. Среди пострадавших есть 146 детей.
Уже не первый год в Калининградской области процент укушенных жителей самый высокий по стране. Так, за 2017 год для прохождения антирабического лечения в медицинские учреждения обратились свыше двух тысяч человек.
В ведомстве отмечают, что именно такие процедуры могут предотвратить заболевание. «Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса иммунизации, гарантирующие защиту от заболевания бешенством», — подчеркивают в региональном ведомстве.
«Невские новости» добавляют, что в России ежегодно от бешенства лечатся от 250 до 450 тысяч граждан, среди которых четверть из них — дети.
Фото: pixabay.com.
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