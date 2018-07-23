В Калининграде более тысячи жителей вылечились от бешенства

Как сообщают «Невские новости», с начала текущего года свыше тысячи калининградцев вылечились от бешенства. Такую информацию предоставили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

Кроме того, известно, что за первые полгода животные укусили 1068 жителей Янтарного края. Среди пострадавших есть 146 детей.

Уже не первый год в Калининградской области процент укушенных жителей самый высокий по стране. Так, за 2017 год для прохождения антирабического лечения в медицинские учреждения обратились свыше двух тысяч человек.

В ведомстве отмечают, что именно такие процедуры могут предотвратить заболевание. «Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса иммунизации, гарантирующие защиту от заболевания бешенством», — подчеркивают в региональном ведомстве.

«Невские новости» добавляют, что в России ежегодно от бешенства лечатся от 250 до 450 тысяч граждан, среди которых четверть из них — дети.

Фото: pixabay.com.