На Аркаиме пройдет первый фестиваль южно-уральской кухни

Первый фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Августовские Спасы» пройдет 18 августа в заповеднике Аркаим, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

Форум состоится рядом с Казачьей усадьбой в декорациях уральской культуры и объединит в себе сразу несколько традиционных праздников — яблочный, медовый и хлебный спас. В рамках проекта «Живая история» будет работать интерактивная площадка фестиваля. Гости увидят театральные инсценировки, посвященные уральскому казачеству XVIII-XIX веков, яркие батальные сцены, костюмы и оружие того времени. Здесь же состоятся разнообразные мастер-классы для зрителей. Желающие смогут примерить аутентичные национальные костюмы и сфотографироваться в специальной фотозоне, оформленной в стилистике казацкой избы.

На праздничной ярмарке с дегустацией традиционных уральских блюд и выставкой вещей ручной работы свое мастерство покажут участники из большинства территорий Челябинской области. Лучшие повара и кулинары будут определены на главном гастрономическом конкурсе «Традиция». Здесь будут оцениваться национальные блюда с использованием яблок, меда и хлеба. В течении всего праздника для гостей и участников будут выступать народные творческие коллективы — лауреаты и призеры фестиваля «На Ивана, на Купала», состоятся квест «Молодильные яблоки» и фолк-дискотека