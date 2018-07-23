Как правильно организовать расселение и питание в блог-туре?

Это только кажется, что «дарёному коню в зубы не смотрят». На самом деле смотрят, да ещё как! Те, кто впервые участвует в блог-турах или имеет небольшое количество «лётных часов», может, и не заметить какие-то неудобства, но вот блогеры со стажем — обидятся или в кулуарах обсудят друг с другом несостоятельность организатора.

…И вот блогер благополучно встречен в аэропорту или на перроне, доставлен в место проживания и тут начинается самое волнительное для организаторов.

А вдруг его что-то не устроит?

Выбор места проживания

Конечно, если у вас запланировано большое путешествие из точки «А» в точку «Я», то, скорее всего, участники будут только рады полевым условиям. Опробовать все виды матрасов, кроватей, углубления в земле — мечтают без исключения все. Это ведь какой суперский контент должен получиться?! А вот если мероприятие будет «цивилизованным», то стоит выбрать район поживописнее. Например, исторический центр города с видом на реку или знаковый культурный объект.

Идеально — если он будет иметь привязку к программе мероприятия.

Выбор «квартиросутки», хостела (если он не знаменит на всю Россию, как «Узник» в Тобольске, к примеру) или бюджетных номеров без кондиционеров в летнее время и отопления в зимнее могут сыграть злую шутку.

Если блог-тур планируется на пищевое производство, то наличие в номере холодильника — обязательно. Именно в него будут поставлены, положены, размещены те «подарки», которые организаторы вручат в блог-туре.

Лучше всего — пусть наполненный свежими продуктами холодильник будет поджидать постояльца номера. Презент в начале мероприятия — это не взятка, а проявление своей доброжелательности и готовности к диалогу.

Самая часто встречающаяся ошибка организаторов — не обращать внимание на розетки. На их количество (в конце дня, скорее всего, потребуется заряжать телефон, аккумулятор для телефона, батарею фотоаппарата, планшет…). На их расположение в комнате.

Помню, как меня почётно разместили в одной из лучших гостиниц города. В самом новом номере. Организаторы надеялись на хороший пост с упоминанием утренних явств в ресторане первого этажа, мраморных колонн и зеркал. Однако розетки в этом огромном номере были расположены в метрах десяти от кровати. Если учесть, что блогеры любят перед сном проверять свою почту и многочисленные социальные сети, чтобы пообщаться с подписчиками, то можно спрогнозировать — сидеть в пижаме придётся далеко от кровати.

Вид из окна — немаловажен. Видеть в окно мусорную свалку или обшарпанный внутренний фасад здания не очень приятно.

И, конечно, свободный доступ в интернет, который должен быть быстрее быстрого. Организаторам стоит проконтролировать раздачу логина и пароля, а, возможно, и написать их отдельно — в материалах пресс-папки.

Питание

Сытый блогер — довольный блогер и материалы по итогу он в таком состоянии выдаст гораздо лучше. Это золотое правило организаторам стоит запомнить и время от времени повторять про себя.

Кроме того, некоторые блогеры любят баловаться постами типа «Как нас кормят в блог-турах» или «Вот какой креативный шалаш из сосисок я построил за завтраком». Разнообразие кухни — это очень хорошо, а вот скудность завтрака, отсутствие шведского стола — большая печаль.

Всё чаще стали учитывать необходимость спецменю. Среди блогеров могут попасться аллергики и вегетарианцы.

В конце первого дня одного блог-тура нас повезли в тюменский ресторан-музей «Чум». Организаторы постарались удивить участников блог-тура национальными деликатесами. Попробовавши впервые в жизни строганину, вряд ли мог после этого написать что-то плохое.

В этом же ресторане и прошло неформальное общение с генеральным директором компании, подарком которого стал фирменный десерт, приготовленный из продукции компании.

Иногда создаётся впечатление, что блог-туры превращаются в тотальные гастрономические туры. Но много еды не бывает. Сознательные люди умеют ограничивать себя в питании и не толстеть после мероприятий. Лучше покормить в лишний раз, чем не докормить, да и человеческое эмоциональное состояние — очень непредсказуемо.

Если программа мероприятия представляет собой серию следующих друг за другом мастер-классов, стоит заложить время на лёгкие кофе-брейки (и туалетные паузы!).

Если планируется длительный трансфер, стоит запастись бутылочками с водой из расчёта 0,5л на одного человека в час и бутербродами.

В случае раннего подъема — договориться с гостиницей о выдаче ланч-боксов.