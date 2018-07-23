В Казани из-за тараканов приостановили работу пекарни

Тараканов нашли в казанской пекарне, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

По обращению местного жителя специалисты провели проверку в кафе-пекарне «Трефоль», расположенной на ул. Чистопольской, 4. В ходе нее сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в заведении рыжих тараканов. Как отметили сотрудники Роспотребнадзора, в пекарне есть условия для их проникновения и размножения: на потолке имеются трещины и щели, пол и стены на кухне заляпаны жиром и продуктами питания.

На хозяйку заведения составили протокол об административном правонарушении и протокол о приостановлении деятельности кафе на 80 суток до устранения нарушений.