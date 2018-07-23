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В Казани из-за тараканов приостановили работу пекарни
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В Казани из-за тараканов приостановили работу пекарни 

АиФ Казань 23 июля 2018
Фото: АиФ Казань
Тараканов нашли в казанской пекарне, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.
По обращению местного жителя специалисты провели проверку в кафе-пекарне «Трефоль», расположенной на ул. Чистопольской, 4. В ходе нее сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в заведении рыжих тараканов. Как отметили сотрудники Роспотребнадзора, в пекарне есть условия для их проникновения и размножения: на потолке имеются трещины и щели, пол и стены на кухне заляпаны жиром и продуктами питания.
На хозяйку заведения составили протокол об административном правонарушении и протокол о приостановлении деятельности кафе на 80 суток до устранения нарушений.
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