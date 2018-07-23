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Традиционная китайская медицина дает надежду большему числу россиян
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Традиционная китайская медицина дает надежду большему числу россиян 

ИА Синьхуа 23 июля 2018
Харбин, 23 июля /Синьхуа/ — В Харбинской больнице китайской медицины /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ работает Центр лечения и реабилитации детей с церебральным параличом /ЦП/ из России. Сюда почти каждый день приводит свою 9-летнюю дочь Сашу Елена из Москвы.
В 2012 году, узнав от соотечественников об эффективности лечения и реабилитации детей с ЦП при помощи традиционной китайской медицины /ТКМ/ и поискав соответствующую информацию в интернете, Елена решила приехать в центр с дочерью.
В центре детей с ЦП лечат особым методом с элементами ТКМ, включающим традиционный китайский массаж, логопедические упражнения и механотерапию.
"Пока Саша в школу не ходила, мы приезжали сюда на лечение два раза в год по три месяца, а теперь Саша учится, поэтому мы приезжаем только раз в год", — сказала Елена.
Постепенное улучшение состояния здоровья дочери радует Елену. «Когда мы в первый раз сюда приехали, Саша ничего не умела делать. Здесь она начала ползать, вставать, ходить с тростями, соответственно, она научилась сама себя обслуживать, она может дойти до туалета, до кухни, может включить себе мультики», — поделилась Елена, добавив, что лечение дочери в Китае намного облегчило ей жизнь.
Как отметила Ли Яньмэй, главный врач отделения детского церебрального паралича /ДЦП/ Харбинской больницы китайской медицины, обычно дети с ЦП имеют проблемы с движением конечностей и речевыми навыками, что можно улучшить с помощью таких методов, как иглоукалывание, рихтовка походки и т. п. По ее словам, отделение ежегодно принимает пациентов из России в количестве около 7-8 тыс. человеко-раз.
Благоприятные эффекты методов ТКМ в лечении и реабилитации ДЦП привлекают в Китай все больше российских пациентов. «С 2003 года к нам на лечение стали приезжать российские дети с ЦП. Поскольку их количество все время увеличивалось, в 2007 году мы открыли специальный реабилитационный центр», — указала Ван Янь, начальник реабилитационного центра Второй больницы при Хэйлунцзянском университете китайской медицины.
В настоящее время, каждый месяц, кроме зимнего периода, в реабилитационном центре лечатся примерно по 30 детей из разных регионов России. По сообщению Ван Янь, родители тех детей, которые постоянно проходят лечение в центре, возвращаясь домой, рассказывают о реабилитации здесь, чтобы помочь тем, кто хочет лечиться в Китае.
Три года назад Екатерина из Читы приехала с пятилетней дочерью в Харбин после того, как прочитала в интернете о реабилитационном центре, где работает Ван Янь. «Лечение дочери здесь уже принесло результаты. Врачи в центре хорошо относятся к детям. У них есть опыт и профессиональные навыки. Мне нравится систематичность и комплексность лечения здесь», — сказала она, добавив, что в центре к каждому ребенку применяется индивидуальный подход.
По словам врача по лечению ДЦП Харбинской больницы китайской медицины Ван Юнъэня, многие россияне верят в ТКМ и ее эффективность в лечении ДЦП и рассказывают об этом у себя на родине.
В некоторых больницах ТКМ в Харбине врачи, работающие с пациентами с ДЦП, говорят по-русски, что значительно облегчает общение. Иногда они даже помогают российским пациентам и их родственникам разрешать жизненные вопросы.
В туристическую зону Удаляньчи, расположенную в одноименном городе пров. Хэйлунцзян, на лечение по методике ТКМ ежегодно приезжают около 10 тыс. российских туристов. «Они обычно приезжают в составе тургрупп, ходят на массаж, иглоукалывание и другие лечебные процедуры. С 1990 года наш санаторий стали постоянно посещать гости из России», — рассказал представитель Рабочего санатория Удаляньчи Чэнь Цзицзя.
Тамара, которой в этом году исполняется 53 года, впервые приехала из родного Санкт-Петербурга в Удаляньчи на отдых и лечение в 2007 году. С тех пор она регулярно приезжает сюда, когда появляется свободное время. «Минеральная вода и врачи здесь просто замечательные», — поделилась она.
По словам российских туристов в санатории, в последние годы в России тоже стали работать китайские врачи, специализирующиеся на ТКМ. Как указала Ван Сяопинь, начальник отдела международного сотрудничества Государственного управления по делам традиционной китайской медицины и фармацевтики КНР, с давних времен традиционная китайская медицина и фармацевтика являлись важным содержанием обменов и сотрудничества стран вдоль древнего Шелкового пути. В последние годы их эффективность в лечении и профилактике обычных, распространенных и хронических заболеваний все более широко признается и принимается международным сообществом.
Заметные эффекты в лечении дочери, достигнутые с помощью ТКМ, придают Елене сил и уверенности. «Я приняла тот факт, что мой ребенок с такой болезнью, но я никогда не смирялась. Лечение будет продолжаться всегда», — говорит она. Женщина не теряет веру в то, что обязательно поставит дочь на ноги. -0-
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