В библиотеке № 180 рассказали неизвестные факты из жизни Владимира Маяковского

Главный библиограф музейного-экскурсионного отдела библиотеки Анна Горская организовала необычную встречу, посвященную 125-летию Владимира Маяковского, где выступавшие рассказали о малоизвестных гранях творчества поэта.

«Мастерская человеческих воскрешений», так называлась беседа, которая постепенно вышла за рамки поэтического и культурного наследия одного человека, охватывая целые пласты минувших эпох. Владимир Маяковский, Сергей Есенин Василий Чекрыгин … Судьбы людей живших и живущих ныне в городе Пушкино, где когда-то размещалась дача поэта.

Вначале сотрудники библиотеки Анна Горская и Анастасия Гачева предложили подискутировать о творчестве Маяковского, основываясь на таких его произведениях, как «Война и мир», «Я», «Облако в штанах». Затем протоиерей Андрей Дударев , клирик Храма Святого Великомученика Пантелеймона при Пушкинской районной больнице, и одновременно — директор Дачи-музея В. В. Маяковского на Акуловой горе, показал Маяковского, не только как пролетарского поэта и основоположника новых стилей в искусстве, но как человека своего времени, ищущего себя и ответы на вечные вопросы бытия.

На этом фоне речь пошла о теме воскрешения в творчестве Маяковского. Отец Андрей показал, как творчество поэта было взаимосвязано с христианской традицией, и чем его представления отличались от нее. По ходу беседы он мастерски исполнил стихи Маяковского и Есенина.