Пейте дети молоко: в Уфе пройдет всероссийский фестиваль «Молочная страна 2018»

Будет даже настоящая ферма с животными

25 августа в Уфе пройдет ежегодный Всероссийский фестиваль «Молочная страна 2018», который посвящен молоку и молочным продуктам и призван повысить потребление молока и молочных продуктов от местных производителей, а также популяризировать правильное питание и здоровый образ жизни.

Фестиваль стартует на площади Салавата Юлаева и планируется как настоящий праздник со множеством интерактивных площадок молочной ярмаркой, концертной программой, будет даже ферма с животными.

«Молочная страна» проводится в Уфе с 2011 года и уже стал традиционным.