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Пейте дети молоко: в Уфе пройдет всероссийский фестиваль «Молочная страна 2018»
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Пейте дети молоко: в Уфе пройдет всероссийский фестиваль «Молочная страна 2018» 

ufa1.ru 23 июля 2018
Фото: ufa1.ru
Будет даже настоящая ферма с животными
25 августа в Уфе пройдет ежегодный Всероссийский фестиваль «Молочная страна 2018», который посвящен молоку и молочным продуктам и призван повысить потребление молока и молочных продуктов от местных производителей, а также популяризировать правильное питание и здоровый образ жизни.
Фестиваль стартует на площади Салавата Юлаева и планируется как настоящий праздник со множеством интерактивных площадок молочной ярмаркой, концертной программой, будет даже ферма с животными.
«Молочная страна» проводится в Уфе с 2011 года и уже стал традиционным.
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