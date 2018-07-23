Лучшие фотографии по версии National Geographic 2018

Журнал National Geographic вручил главный приз японскому фотографу Рейко Такахаси за кадр «Русалка». Женщина запечатлела хвост горбатого кита под водой.

Всего в конкурсе приняли участие более 13 тысяч фотографов со всего мира, отмечает Sputnik Таджикистан.

Все присланные фото были разделены по трем категориям: «Природа», «Города» и «Люди».

Журнал National Geographic — официальное издание Национального географического общества США.

Первый выпуск журнала National Geographic вышел в свет в октябре 1888 года.