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Лучшие фотографии по версии National Geographic 2018
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Лучшие фотографии по версии National Geographic 2018 

Sputnik Молдова 23 июля 2018
Фото: Sputnik Молдова
Журнал National Geographic вручил главный приз японскому фотографу Рейко Такахаси за кадр «Русалка». Женщина запечатлела хвост горбатого кита под водой.
Всего в конкурсе приняли участие более 13 тысяч фотографов со всего мира, отмечает Sputnik Таджикистан.
Все присланные фото были разделены по трем категориям: «Природа», «Города» и «Люди».
Журнал National Geographic — официальное издание Национального географического общества США.
Первый выпуск журнала National Geographic вышел в свет в октябре 1888 года.
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