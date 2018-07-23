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В Бурятии нашли буддийскую святыню, исцеляющую болезни ушей
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В Бурятии нашли буддийскую святыню, исцеляющую болезни ушей 

Newsru.com 23 июля 2018
Фото: Newsru.com
На территории Шулутского дацана «Гандан Даржалин» в Заиграевском районе Бурятии 20 июля нашли реликвию, утраченную 80 лет назад. Святыня, как оказалось, помогает от проблем со слухом.
Небольшой металлический предмет чугунного литья обнаружил художник и скульптор, участвующий в реконструкции дацана, Бато Дампилон, сообщает пресс-служба дацана на официальной странице в соцсети
"ВКонтакте"
Находка лежала возле восстановленной старинной каменной ограды центральной части монастыря и оказалась маленьким ушком статуи лани. Это фрагмент одного из главных символов буддизма — композиции двух косуль и Колеса Дхармы, находившихся на крыше главного соборного храма, Цогчен дугана, со второй половины XIX века.
"Когда он [Бато Дампилон] поднес это найденное ушко к ушкам уже готовой скульптуры ланей, которых он недавно создал, не имея достоверных данных о размерах тех исторических скульптур, что были на фронтоне Цогчен дугана прежде, они полностью совпали по размерам! Это ли не чудо?!" — отмечают в дацане.
Реликвия чудесным образом помогла Бато Галсановичу уменьшить проблемы со слухом. Узнав об этом, заместитель главы Буддийской традиционной Сангхи России Дагба Очиров посетил дацан. Прикоснувшись с ушку лани, он обнаружил, что исчезла мучившая его в течение трех дней боль в застуженном ухе.
Другому человеку, которому также дали возможность прикоснуться к святыне, хотя у него и не болели уши, явилось видение зимних купеческих караванов, спешащих из Верхнеудинска в Нерчинск по недалеко проходившему от Шулутского дацана Московскому тракту.
"Эта находка — чудо! Она пришла к вам, как завет от Хамбо Ламы Юролтуева, великого врача-хирурга, искусного эмчи-ламы, как его высокое благословение, чтобы верующие, прихожане Шулутского дацана исцеляли свой ум, сердце, и свою жизнь делали счастливей, радостней, слушали Учение Будды, глубоко, всем сердцем понимали и принимали пользу Учения Будды, а также чтобы слух у людей, страдающих проблемами с этим тончайшим органом чувств, напрямую связанным с тончайшим сознанием, исцелялся", — заявил Дагба Очиров по завершении встречи.
Шулутский дацан «Гандан Даржалин» в XIX веке — первой половине XX века являлся одним из выдающихся центров врачевания Центральной Азии. Сейчас идет реконструкция Шулутского дацана, до освящения и открытия главного храма осталось около двух месяцев.
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