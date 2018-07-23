Великая княгиня Мария Романова посетила Ханты-Мансийск

Глава российского императорского дома, великая Княгиня Мария Романова посетила с рабочим визитом Ханты-Мансийск, где встретилась с коллективом Обско-угорского института прикладных исследований и разработок и приняла участие в открытии в музее природы и человека выставки, посвященной посещению села Самарово Николаем II

Сотрудники института презентовали великой княгине проекты по созданию диалектологического атласа обско-угорских и самодийских языков, интерактивной карты распространенности диалектов на территории Югры, фронтального диктанта по языкам коренных народов и других.

«Заметно, что в вашем краю не забыли о моей семье. Я рада, что теперь югорчане смогут познать историю глубже. Важно, чтобы мы знали свою историю. Мы сможем чувствовать себя россиянами, если будем знать нашу историю, откуда мы пришли, что нам оставили свои предки», — подчеркнула Мария Романова.

Великая княгиня передала в дар музею природы и человека редкие исторические издания, в том числе и воспоминания великого князя Владимира Кирилловича и великой княгини Леониды Георгиевны.

Во время встречи с общественностью директор Сургутской филармонии Яков Черняк пригласил главу российского императорского дома посетить Сургут. Мария Владимировна приняла предложение, отметив, что визиты обязательно будут продолжаться.

«Когда в 1992 году я приехала в Россию, все было не так, как сейчас. Тогда страна находилась в очень печальном виде. Но постепенно, понемногу государство вышло из того положения. Сейчас наш медведь показал свою силу Западу. Значит, мы идем верным путем. Здесь, в Югре, живут улыбчивые люди, а это хороший признак. Я надеюсь, что набранный в округе темп будет только нарастать. Мы должны уважать друг друга, чтить традиции. Только это обогащает нас», — заявила она.