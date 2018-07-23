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В Сети появился первый трейлер фэнтезийного мультсериала от автора «Симпсонов»
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В Сети появился первый трейлер фэнтезийного мультсериала от автора «Симпсонов» 

Москва24 23 июля 2018
Фото: Москва24
В Сети появился первый трейлер мульфильма «Разочарование» (Disenchantment) — нового анимационного сериала создателя «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга.
Главными героями мультфильма являются молодая «крепко пьющая» принцесса Бин и ее компаньоны — эльф и демон. Приключенческий сюжет разворачивается во времена Средневековья в королевстве Дримленд. Бин и ее друзья постоянно попадают в немыслимые переделки с участием людоедов, троллей и других волшебных существ.
По словам самого Грейнинга, «Разочарование» — история о жизни, смерти, любви, сексе. А также о том, что не стоит терять чувства юмора, «даже если в мире немало страданий и идиотов».
Как сообщает «Российская газета», первые десять эпизодов мультсериала выйдут на телеканале Netflix 17 августа.
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