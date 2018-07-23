Азаров прокомментировал возрождение «Рока над Волгой» на «Самара Арене» 

Мероприятие может переехать на спортивный объект
Житель областной столицы предложил врио губернатора Самарской области возродить музыкальный фестиваль «Рок над Волгой» на «Самара Арене». Об этом мужчина написал в своем аккаунте в социальных сетях.
По мнению горожанина, арена может стать отличной площадкой для проведения масштабного концертного мероприятия.
Дмитрий Азаров ответил местному жителю на предложение в своем твиттер-аккаунте.
Мы работаем над этим вопросом уже. — Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 20 июля 2018 г.
Фестиваль «Рок над Волгой» проводили в Самаре с 2009 года на протяжении пяти лет. Его идейным вдохновителем и организатором был сенатор от Самарской области Сергей Мамедов. Поддержку оказывало правительство Самарской области, а агентство NCA претворяло все идеи в жизнь. Хедлайнерами фестиваля становились такие знаменитости, как Apocalyptica, Deep Purple, Skunk Anansie, ZAZ, Garbage, Limp Bizkit, Rammstein, «Алиса», «Сплин», «Аквариум», «Король и Шут», «Ленинград», «Би-2», «Чайф», «Чиж и Ко» и другие.
В 2014 году поклонники «Рока над Волгой» ожидали выступления группы Metallica. Однако фестиваль и вовсе не состоялся. Как оказалось, областные власти не смогли договориться с инвесторами о проведении очередного «Рока над Волгой». Бизнесмены якобы остались недовольны скандалом вокруг выступления Rammstein.
За проведение «Рока над Волгой» в 2015 году высказывался экс-мэр Самары, а ныне врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. А жители города также собирались провести шествие в поддержку фестиваля, но из-за постоянных отказов властей вскоре отказались от этой идеи.
Возобновить борьбу поклонники рок-музыки решили после смены власти в Самарской области. Некоторые меломаны считают, что фестиваль отменили именно из-за музыкальных вкусов бывшего губернатора Николая Меркушкина.
— На этот фестиваль приезжало очень много людей со всей России и из стран СНГ. Но вот после выступления группы Rammstein, которое тогда не понравилось губернатору, фестиваль решили «прикрыть». И с тех самых пор очень много людей ждут «Рок над Волгой». Так давайте возродим фестиваль! Пусть он опять станет самым крупным рок-фестивалем в Европе, — пишет автор петиции Андрей Гутарев.
К слову, помимо Владимира Путина и Дмитрия Азарова, направить обращение планировали министру культуры РФ Владимиру Мединскому и генеральному директору NCA-Live Еве Самсоновой. Но оказалось, что вопрос уже обсуждают в правительстве Самарской области. Правда чиновники отмечают, что нужна инициатива организаторов.
— Существует взаимная заинтересованность между правительством Самарской области и организаторами фестиваля по поводу возвращения «Рока над Волгой» в губернию, — сообщили 63.ru представители региональных властей. — Но конкретных предложений со стороны организаторов фестиваля в адрес правительства Самарской области пока не поступало.
Чуть позже в интернете появились слухи о возможном переезде фестиваля «Рок над Волгой» в соседнюю Саратовскую область. Однако врио губернатора Дмитрий Азаров их не подтвердил. Он написал в своем микроблоге в твиттере всего одну фразу: «Не отдадим».
Не так давно один из горожан выступил с идеей организовать мероприятие на территории около «Самара Арены». Предложение уже поддержали несколько активистов.