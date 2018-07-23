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Азаров прокомментировал возрождение «Рока над Волгой» на «Самара Арене»
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Азаров прокомментировал возрождение «Рока над Волгой» на «Самара Арене» 

63.ru 23 июля 2018
Фото: 63.ru
Мероприятие может переехать на спортивный объект
Житель областной столицы предложил врио губернатора Самарской области возродить музыкальный фестиваль «Рок над Волгой» на «Самара Арене». Об этом мужчина написал в своем аккаунте в социальных сетях.
По мнению горожанина, арена может стать отличной площадкой для проведения масштабного концертного мероприятия.
Дмитрий Азаров ответил местному жителю на предложение в своем твиттер-аккаунте.
Мы работаем над этим вопросом уже. — Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 20 июля 2018 г.
Фестиваль «Рок над Волгой» проводили в Самаре с 2009 года на протяжении пяти лет. Его идейным вдохновителем и организатором был сенатор от Самарской области Сергей Мамедов. Поддержку оказывало правительство Самарской области, а агентство NCA претворяло все идеи в жизнь. Хедлайнерами фестиваля становились такие знаменитости, как Apocalyptica, Deep Purple, Skunk Anansie, ZAZ, Garbage, Limp Bizkit, Rammstein, «Алиса», «Сплин», «Аквариум», «Король и Шут», «Ленинград», «Би-2», «Чайф», «Чиж и Ко» и другие.
В 2014 году поклонники «Рока над Волгой» ожидали выступления группы Metallica. Однако фестиваль и вовсе не состоялся. Как оказалось, областные власти не смогли договориться с инвесторами о проведении очередного «Рока над Волгой». Бизнесмены якобы остались недовольны скандалом вокруг выступления Rammstein.
За проведение «Рока над Волгой» в 2015 году высказывался экс-мэр Самары, а ныне врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. А жители города также собирались провести шествие в поддержку фестиваля, но из-за постоянных отказов властей вскоре отказались от этой идеи.
Возобновить борьбу поклонники рок-музыки решили после смены власти в Самарской области. Некоторые меломаны считают, что фестиваль отменили именно из-за музыкальных вкусов бывшего губернатора Николая Меркушкина.
— На этот фестиваль приезжало очень много людей со всей России и из стран СНГ. Но вот после выступления группы Rammstein, которое тогда не понравилось губернатору, фестиваль решили «прикрыть». И с тех самых пор очень много людей ждут «Рок над Волгой». Так давайте возродим фестиваль! Пусть он опять станет самым крупным рок-фестивалем в Европе, — пишет автор петиции Андрей Гутарев.
К слову, помимо Владимира Путина и Дмитрия Азарова, направить обращение планировали министру культуры РФ Владимиру Мединскому и генеральному директору NCA-Live Еве Самсоновой. Но оказалось, что вопрос уже обсуждают в правительстве Самарской области. Правда чиновники отмечают, что нужна инициатива организаторов.
— Существует взаимная заинтересованность между правительством Самарской области и организаторами фестиваля по поводу возвращения «Рока над Волгой» в губернию, — сообщили 63.ru представители региональных властей. — Но конкретных предложений со стороны организаторов фестиваля в адрес правительства Самарской области пока не поступало.
Чуть позже в интернете появились слухи о возможном переезде фестиваля «Рок над Волгой» в соседнюю Саратовскую область. Однако врио губернатора Дмитрий Азаров их не подтвердил. Он написал в своем микроблоге в твиттере всего одну фразу: «Не отдадим».
Не так давно один из горожан выступил с идеей организовать мероприятие на территории около «Самара Арены». Предложение уже поддержали несколько активистов.
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