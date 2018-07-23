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В Ростовской области на 22% снизилось число несчастных случаев на воде
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В Ростовской области на 22% снизилось число несчастных случаев на воде 

Деловое сообщество 23 июля 2018
В Ростовской области на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось число несчастных случаев, которые произошли на воде. Об этом стало известно в ходе правительственного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Этому способствовали учебно-практические комплексы, а также информационно-разъяснительная работа. К примеру, по всему региону состоялась акция «Научись плавать», в которой приняли участие более 800 детей из 52 дошкольных образовательных учреждений. Спасатели рассказали им о правилах поведения на воде и о том, как оказывать первую медпомощь.
Губернатор Василий Голубев поставил задачу делать все возможное для того, чтобы предотвращать трагедии на воде.
Отметим, что в текущем летнем сезоне в регионе работает 133 пляжа, а также 132 места отдыха у воды.
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