В Ростовской области на 22% снизилось число несчастных случаев на воде

В Ростовской области на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось число несчастных случаев, которые произошли на воде. Об этом стало известно в ходе правительственного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Этому способствовали учебно-практические комплексы, а также информационно-разъяснительная работа. К примеру, по всему региону состоялась акция «Научись плавать», в которой приняли участие более 800 детей из 52 дошкольных образовательных учреждений. Спасатели рассказали им о правилах поведения на воде и о том, как оказывать первую медпомощь.

Губернатор Василий Голубев поставил задачу делать все возможное для того, чтобы предотвращать трагедии на воде.

Отметим, что в текущем летнем сезоне в регионе работает 133 пляжа, а также 132 места отдыха у воды.