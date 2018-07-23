В Кузбассе сотрудники транспортной полиции научили детей и подростков игнорировать троллей, отражать атаки хакеров и мошенников

Эти и другие понятия были рассмотрены на уроке, посвященном безопасному поведению в Интернете, который Кузбасские транспортные полицейские провели для ребят, отдыхающих в лагере.

Кибер-урок был разработан сотрудниками Управления общественных связей МВД России и взят на вооружение транспортными полицейскими и представителями Общественного совета. В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» стражи порядка посетили лагерь «Юный железнодорожник» в селе Подонино. На сцене летнего театра собралась вся вторая смена — 180 детей и подростков в возрасте от шести до шестнадцати лет. Сотрудники по делам несовершеннолетних в игровой форме рассказали о трех базовых правилах обеспечения безопасности при пользовании виртуальной реальностью. Они объяснили ребятам, что их Интернет-пароли — это своеобразные ключи от дома, которые необходимо хранить в секрете и вовремя обновлять. Путешествуя по страницам всемирной паутины, можно легко подхватить «заразу», поэтому следует тщательно «мыть руки с мылом» — использовать антивирусные программы и фильтры. И, наконец, свои «документы» — персональные данные тоже нужно оберегать, хранить «в сейфе», то есть, не раскрывать их многочисленным Интернет-мошенникам.

Транспортные полицейские продемонстрировали ребятам красочные эмодзи, изображающие «троллей», хакеров и «злодеев», последние из которых могут попытаться втянуть подростков в торговлю наркотиками. Рассказали о понятиях кибербуллинга, фишинга и скимминга, напомнив, что в каждой странной или угрожающей ситуации, при попытках виртуальной травли, преследования или обмана, необходимо обращаться к родителям и сообщать об опасных пользователях в полицию.

По словам старшего инспектора ПДН Кузбасского ЛУ МВД России Елены Ольшанской, тема безопасного пользования Интернетом оказалась очень актуальной как для подростков, так и для младших школьников. Старшие ребята проявили хорошую осведомленность об устройстве виртуального мира и способах защиты в нем, а малыши, делающие первые шаги во всемирной «паутине» задали множество вопросов, с большим интересом рассмотрели «семейство троллей», поделились своими «секретиками» общения в социальных сетях на ушко. Участники урока успешно прошли тест на знание правил безопасного поведения в киберреальности, поэтому второй смене лагеря «Юный железнодорожник» был вручен сертификат о прохождении курса «Безопасный Интернет». По окончании мероприятия стражи порядка с удовольствием приняли участие в танцевальной разминке, которую проводят в лагере вожатые.