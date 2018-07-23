В Кемерове полицейские и общественники рассказали школьникам о безопасном Интернете

Накануне кемеровские полицейские и члены Общественного совета при УМВД России по г. Кемерово посетили один из пришкольных лагерей областного центра. Здесь они провели урок в рамках всероссийской акции «Безопасный Интернет — детям!» Организаторы мероприятия отметили, что сегодня практически каждый школьник имеет смартфон с доступом во Всемирную паутину. Благодаря гаджетам ребята играют в онлайн-игры, просматривают видеоролики, мультфильмы, общаются в социальных сетях, многие являются подписчиками тематических блогов. Стражи порядка акцентировали внимание детей на том, что далеко не всегда посещение Интернета является безопасным.

Сотрудники полиции рассказали ребятам о случаях, когда излишняя откровенность в разговоре с малознакомым человеком, обмен фотографиями или видео приводили к негативным последствиям. На простых и понятных примерах сотрудники полиции обсудили с юными кемеровчанами правила кибербезопасности.

Член Общественного совета при УМВД России по г. Кемерово Кирилл Данцевич посоветовал школьникам не выкладывать в Интернет ничего, что может повлиять на их репутацию в дальнейшем.