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Госинспекторы по маломерным судам в минувшие выходные обеспечили безопасность культурно-массовых мероприятий на воде
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Госинспекторы по маломерным судам в минувшие выходные обеспечили безопасность культурно-массовых мероприятий на воде 

Хот 23 июля 2018
Фото: Хот
Минувшие выходные дни, насыщенные
спортивно-культурными событиями, прошли в Иркутской области без  происшествий. Сотрудники отдела государственной инспекции по маломерным
судам совместно с представителями правоохранительных органов и  спасателями обеспечили проведение массовых мероприятий на водных
объектах региона: туристического слёта на реке Карапчанке, «БАМ  Ангарского кросс-кантри триатлон-2018» на Еловском водохранилище в  городе Ангарске и чемпионата по спиннинговой ловле «Челюсти-2018» в  заливе Курма Иркутского водохранилища.
В целях предупреждения происшествий
и гибели людей на реках, озерах и водохранилищах с 21 по 22 июля также
работали 67 межведомственных патрульных групп численность более 200  человек. Было задействовано 83 единицы техники, включая 53 патрульных
судна, беспилотные летательные аппараты.
Инспекторы посетили 25  туристических баз, где провели инструктаж с персоналом и отдыхающими по  безопасному поведению на воде. Особое внимание уделили
социально-неблагополучным и многодетным семьям. Родителям и опекунам еще  раз напомнили о недопущении оставления несовершеннолетних без присмотра
у водоемов. С детьми на летних площадках и в детских оздоровительных
лагерях спасатели провели практические занятия по соблюдению мер  безопасности на водных объектах. На уроках спасателей побывало 265  дошколят и школьников.
Большая предупредительная работа
проведена с судовладельцами. В сфере эксплуатации маломерных судов за  выходные выявлено 40 административных правонарушений, проинструктировано
более 500 человек.
Напоминаем гражданам, что  безопасными для купания могут быть только пляжи, допущенные к  эксплуатации. Таких в регионе одиннадцать: два общественных в городах
Иркутске на заливе Якоби и в Ангарске — пляж «Еловский пруд», а также
девять пляжей в детских оздоровительных лагерях в Усольском, Осинском,
Балаганском, Ольхонском, Аларском районах. Такие места тщательно
подготавливают для летнего отдыха: очищают береговую линию и дно от  опасных предметов и мусора, проверяют качество воды на протяжении всего
купального сезона, во избежание несчастных случаев здесь дежурят
спасатели.
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