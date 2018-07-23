Ещё
В Выборге традиционно с размахом отпразднуют День ВМФ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Выборге традиционно с размахом отпразднуют День ВМФ 

Ivyborg.ru 23 июля 2018
Фото: Ivyborg.ru
29 июля в нашем городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России.
В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Ф. М. Апраксину.
В 12.00 на набережной 40-летия ВЛКСМ (у лодочной станции) начнется торжественная церемония открытия праздника. Затем пройдет концерт «Балтийский берег» с участием творческих коллективов Выборгского района и артистов из Санкт-Петербурга. Также в праздничную программу включены показательные выступления подразделения ветеранов морской пехоты, полевая кухня с макаронами по-флотски.
Для детей будет организована музыкально развлекательная программа «Пир для Морского Царя», которая начнется в 13.00 (у якорей).
Кроме того, все желающие смогут посетить гастрономический фестиваль «Выборгский пикник». В стилизованных павильонах, расположенных по набережной 40-летия ВЛКСМ, лучшие представители местного ресторанного бизнеса предложат выборжцам и гостям нашего города деликатесы, приготовленные по авторским рецептам. Гости фестиваля смогут продегустировать продукцию и поучаствовать в мастер-классах.
Ivyborg.ru: последние новости
Волонтеры из Франции изучат прошлое Копорской крепости Планы на выходные в Ленобласти: 21-22 июля День города Ивангород 2018 программа празднования
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Ляпы в советских мультиках13
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение