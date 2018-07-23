В Выборге традиционно с размахом отпразднуют День ВМФ

29 июля в нашем городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России.

В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Ф. М. Апраксину.

В 12.00 на набережной 40-летия ВЛКСМ (у лодочной станции) начнется торжественная церемония открытия праздника. Затем пройдет концерт «Балтийский берег» с участием творческих коллективов Выборгского района и артистов из Санкт-Петербурга. Также в праздничную программу включены показательные выступления подразделения ветеранов морской пехоты, полевая кухня с макаронами по-флотски.

Для детей будет организована музыкально развлекательная программа «Пир для Морского Царя», которая начнется в 13.00 (у якорей).

Кроме того, все желающие смогут посетить гастрономический фестиваль «Выборгский пикник». В стилизованных павильонах, расположенных по набережной 40-летия ВЛКСМ, лучшие представители местного ресторанного бизнеса предложат выборжцам и гостям нашего города деликатесы, приготовленные по авторским рецептам. Гости фестиваля смогут продегустировать продукцию и поучаствовать в мастер-классах.