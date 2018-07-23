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Фестиваль водных фонариков пройдет в Майкопе 27 и 28 июля
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Фестиваль водных фонариков пройдет в Майкопе 27 и 28 июля 

АиФ Адыгея 23 июля 2018
Фото: АиФ Адыгея
Самый романтичный фестиваль страны доберется до Майкопа: в конце июля на Городском бассейне в Городском парке горожане загадают свои самые заветные желания.
Фестиваль водных фонариков называют праздником для тех, кто в любом возрасте сохраняет веру в чудеса. В 2018 году он пройдет в более чем 250 городах России.
Главным событием фестиваля станет одновременный спуск на водную гладь сотен фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Благодаря завораживающему флешмобу бассейн на два дня превратится в настоящий сад рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий, которые отправятся в путешествие под чарующие музыкальные композиции.
Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется и насыщенная шоу-программа, включающая в себя световое представление и выступление живых музыкантов — известных скрипачей и саксофонистов города.
Для самых юных гостей устроят веселые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит прямо со сцены. Организатор фестиваля — Арт-проект «Вместе Зажигаем» из Петербурга.
После завершения мероприятия команда организаторов и волонтеров сделает тщательную уборку бассейна, исключив возможность каких-либо негативных последствий праздника для экологии города.
Начало фестиваля в 21:00.
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