Фестиваль водных фонариков пройдет в Майкопе 27 и 28 июля

Самый романтичный фестиваль страны доберется до Майкопа: в конце июля на Городском бассейне в Городском парке горожане загадают свои самые заветные желания.

Фестиваль водных фонариков называют праздником для тех, кто в любом возрасте сохраняет веру в чудеса. В 2018 году он пройдет в более чем 250 городах России.

Главным событием фестиваля станет одновременный спуск на водную гладь сотен фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Благодаря завораживающему флешмобу бассейн на два дня превратится в настоящий сад рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий, которые отправятся в путешествие под чарующие музыкальные композиции.

Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется и насыщенная шоу-программа, включающая в себя световое представление и выступление живых музыкантов — известных скрипачей и саксофонистов города.

Для самых юных гостей устроят веселые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит прямо со сцены. Организатор фестиваля — Арт-проект «Вместе Зажигаем» из Петербурга.

После завершения мероприятия команда организаторов и волонтеров сделает тщательную уборку бассейна, исключив возможность каких-либо негативных последствий праздника для экологии города.

Начало фестиваля в 21:00.