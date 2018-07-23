Пять вечеров: с французскими пьесами, джазом и лунным затмением

Понедельник, 23 июля

ГорькийFEST. Программа бесплатных показов

Нижегородский театр драмы имени М. Горького 15:00 — Конкурсная программа: «Кирпичи», «Не в форме», «Рыбный день», «Название», «Не всерьёз»; (16+) 18:00 — Конкурсная программа «Лес». (16+)

Орлёнок 14:00 «Братья Ч» реж. Михаил Угаров (90 мин), (16+) в 17:00 и в 19:00 — повтор конкурсной программы. (16+)

Буревестник 14:00 — «Место встречи изменить нельзя», Ретроспектива памяти Станислава Говорухина. (0+)

Драма_talk

«ДРАМА_talk: между текстом и театром» — это знакомство с современными пьесами и открытое обсуждение текстов, представленных в виде читок нижегородскими и московскими режиссёрами. Седьмой сезон проекта носит подзаголовок «pièces de pièces» и посвящён французской драматургии ХХI века. Последняя читка этого сезона — пьеса Себастьяна Тьерри «Кто такой мсье Шмитт?» в переводе Михаила Полищука — поставлена режиссёром Львом Харламовым . Не пропустите!

Где: Арт-двор Мокроусов, ул. Октябрьская, 12. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Вторник, 24 июля

ГорькийFEST. Программа бесплатных показов

Нижегородский театр драмы имени М. Горького 15:00 — Конкурсная программа: «Парад планет», «Не могу», «Чик-чирик», «Тупик» ( Алина Михайлова ), «Тупик» (Антон Сазонов), «Календарь», (16+) 18:00 — Конкурсная программа: «Слоны могут играть в футбол». (16+)

Орлёнок 14:00 — «Вечное возвращение» реж. Кира Муратова (108 мин), (12+) в 17:00 и в 19:00 — повтор конкурсной программы. (16+)

Буревестник 14:00 — «Место встречи изменить нельзя», Ретроспектива памяти Станислава Говорухина. (0+)

Зарница 17:00 — «Благословите женщину» (114 мин), Ретроспектива памяти Станислава Говорухина. (12+)

Маяковка, 10 13:00 — Программа «Из Горького», Нижегородские авторы. (12+)

Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin 13:00 — N'Ris «Как защитить права на аудиовизуальные произведения». (16+)

Офисный беспредел

Хотите во вторник вечером посмотреть американский фильм ужасов, который к тому же и боевик, и комедия? Тогда вам на премьеру фильма «Офисный беспредел»! Что случится, если напоить офисных работников энергетиком нового поколения, созданным для армии? Напиток должен был делать солдат выносливее, но что-то пошло не так… Офисные хомячки превратились в кровожадных агрессивных монстров, крушащих всё на своём пути. (18+)

Где: Синема Парк Фантастика, Синема Парк Седьмое небо, Империя грёз Сормовский, Империя грёз Индиго, Империя грёз Небо. Во сколько: с 17:25 — по расписанию. Цена: от 150 руб.

Среда, 25 июля

ГорькийFEST. Программа бесплатных показов

Нижегородский театр драмы имени М. Горького 15:00 — Конкурсная программа: «Пуньк», «Это я», «Новая Москва», «Насквозь». (16+) 18:00 — Конкурсная программа: «Невод». (16+)

Орлёнок 17:00 — «Довлатов» реж. Алексей Герман-мл. (126 мин), (16+) в 15:00 и в 20:00 — повтор конкурсной программы. (16+)

Буревестник 17:00 — «Место встречи изменить нельзя», Ретроспектива памяти Станислава Говорухина. (0+)

Рекорд 14:00 — «Конец прекрасной эпохи» (98 мин), Ретроспектива памяти Станислава Говорухина. (16+)

Шедевры музыкальной классики

В рамках 61 Летних сезонов вечером в среду Симфоническим оркестром филармонии будет дирижировать гость из Испании Евгений Клейнер. Клейнер получил музыкальное образование в Нижнем Новгороде и Москве и сначала долгое время работал контрабасистом в московских оркестрах, в том числе в Большом симфоническом оркестре имени Чайковского. Позднее музыкант обратился к дирижированию, чтобы строить свои интерпретации музыкальных произведений. В настоящее время музыкант дирижирует не только симфоническими программами, но и оперными спектаклями. Для нижегородских меломанов Клейнер представит своё видение сочинений Кусевицкого и Брамса. (6+)

Где: Филармония, Нижегородский кремль, 2. Во сколько: 18:00. Цена: вход свободный.

Цирк, да и только

В среду вечером можно всей семьёй отправиться в парк развлечений и отдыха «Швейцария»: во-первых, в рамках акции «Счастливая среда» все аттракционы там — по 50 рублей. А во-вторых, в конце рабочего дня там проводятся детские развлекательные программы для детей и родителей. В частности, в среду посетителей парка ждут аплодисменты, дивертисменты, весёлые игры и конкурсы, призы и хорошее настроение в программе «Цирк, да и только». (6+)

Где: парк «Швейцария», ост. «Сурикова», детская площадка аттракционов. Во сколько: 18:00. Цена: бесплатно.

Четверг, 26 июля

Закрытие фестиваля ГорькийFEST

В четверг заканчивает свою работу второй фестиваль нового российского кино «ГорькийFEST», который порадовал нижегородцев открытыми показами как современных фильмов, так и картин, вставших золотой фонд русского кинематографа. Программа закрытия начнётся с красной ковровой дорожки, по которой вновь пройдётся все звёздные гости фестиваля. Если хотите их лицезреть своими глазами — обязательно приходите! (0+)

Где: у театра Драмы, ул. Б. Покровская, 13. Во сколько: 18:00. Цена: бесплатно.

Фестиваль Les Mills Fest

Если ваша семья активна активна и вы любите заниматься спортом — то приходите на семейный спортивный праздник Les Mills Fest. Вас ждут тренеры лучших групповых тренировок Les Mills из Москвы и Нижнего Новгорода, спортивные и творческие испытания, активности для детей — творческие мастер-классы, весёлые старты и многое другое, фотозоны, конкурсы и танцевальный флэшмоб. Кроме этого, во время фестиваля будет определена самая спортивная семья — та, которая пройдёт все испытания. Победители получат замечательные призы!

Где: гранд-отель «Ока», пр. Гагарина, 27. Во сколько: 15:00–20:30. Цена: вход свободный по регистрации.

ЛЕТО JAZZ. Посвящение Фрэнку Синатре

Уже второй год подряд на сцене ЦК «Рекорд» проходит фестиваль ЛЕТО JAZZ, собирающий самых интересных джазовых музыкантов со всей России!

Первый день фестиваля будет посвящён знаменитым джазовым вокалистам — Фрэнку Синатре и Тони Бенетту. Шикарный подарок везут музыканты из Костромы — программа «Посвящение Фрэнку Синатре», которую представят Михаил Жураков (саксофон), Павел Чича (фортепиано), Рустам Алиджабаров (ударные), а также талантливый джазовый вокалист Герман Жураков. Российская джазовая сцена не может похвастаться обилием джазовых вокалистов, поэтому такие выступления в Нижнем — всегда целое событие! (6+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, 11. Во сколько: 19:00. Цена: 700–1000 руб.

Пятница, 27 июля

Два в одном: Великое противостояние Марса и лунное затмение века

27 июля 2018 года нижегородцев ждёт удивительный вечер. По редчайшему совпадению в один день произойдут сразу два астрономических события — полное лунное затмение и Великое противостояние Марса. Сближение Земли и Марса на расстояние от 55 до 110 миллионов километров происходит каждые два года, но Великое противостояние Марса (момент наибольшего сближения с нашей планетой) случается только раз в 15–17 лет. В этом году Красная планета приблизится к Земле на расстояние всего в 58 миллионов километров и будет соперничать по яркости на ночном небе с гигантом Юпитером. Уникальным в эту ночь будет и полное лунное затмение, которое станет самым продолжительным за последние 100 лет!

В честь этих знаменательных событий Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко подготовил насыщенный вечер: сначала зрители посмотрят мультимедийную программу «Марс приближается» в Большом звёздном зале. Затем на наблюдательной площадке планетария начнутся наблюдения полного лунного затмения вплоть до наступления полной фазы. Наблюдения прервутся мультимедийной программой «Загадки луны». (12+)

Внимание! Наблюдения состоятся только при ясной погоде.

Где: Планетарий, ул. Революции, 20. Во сколько: 20:30. Цена: 300 руб., количество мест ограничено, запись по тел. : 246–70–65, 272–50–94.

Программа «Известные и забытые имена»

На одном из завершающих концертов Летних сезонов выступит виртуозная пианистка из Москвы, лауреат международных конкурсов Анна Генюшене, которая исполнит Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Прокофьева. Также в этой программе будет сыгран Концерт для трубы с оркестром Александры Пахмутовой , и впервые в Нижнем Новгороде прозвучит Фантазия для флейты с оркестром французского композитора Жоржа Ю. Дирижировать в этот вечер будет маэстро Александр Скульский . (6+)

Где: Филармония, Нижегородский кремль, 2. Во сколько: 18:00. Цена: вход свободный.