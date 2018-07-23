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В Красноярском крае открылась вторая смена ТИМ «Бирюса»
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В Красноярском крае открылась вторая смена ТИМ «Бирюса» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. 21 июля в Красноярском крае открылась вторая смена территории инициативной молодежи «Бирюса». Главными темами пяти образовательных дней станут патриотическое воспитание и ценности добровольчества, сохранение исторической памяти и развитие студенческого и молодежного самоуправления, сообщает пресс-служба Года добровольца в России.
В течение смены участники встретятся с представителями дирекции Года добровольца и лидерами крупных добровольческих объединений и проектов, в том числе с исполнительным директором всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольгой Амельченковой, руководителем сети волонтерских центров инклюзивного добровольчества «Абилимпикс» Ляйсан Галихановой, директором центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России Олегом Зорей, руководителем службы волонтеров Государственного Эрмитажа Михаилом Кожуховским.
Волонтерам расскажут о единой информационной системе «Добровольцы России», инклюзивном и культурном волонтерстве, взаимодействии бизнеса и добровольчества, патриотических волонтерских проектах, конкурсе «Доброволец России». Также активные волонтеры смогут обсудить наследие Года добровольца и предложить идеи, как привлекать все большее количество граждан к волонтерскому сообществу.
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