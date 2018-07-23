В Красноярском крае открылась вторая смена ТИМ «Бирюса»

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости . 21 июля в Красноярском крае открылась вторая смена территории инициативной молодежи «Бирюса». Главными темами пяти образовательных дней станут патриотическое воспитание и ценности добровольчества, сохранение исторической памяти и развитие студенческого и молодежного самоуправления, сообщает пресс-служба Года добровольца в России.

В течение смены участники встретятся с представителями дирекции Года добровольца и лидерами крупных добровольческих объединений и проектов, в том числе с исполнительным директором всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольгой Амельченковой , руководителем сети волонтерских центров инклюзивного добровольчества «Абилимпикс» Ляйсан Галихановой, директором центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России Олегом Зорей, руководителем службы волонтеров Государственного Эрмитажа Михаилом Кожуховским.

Волонтерам расскажут о единой информационной системе «Добровольцы России», инклюзивном и культурном волонтерстве, взаимодействии бизнеса и добровольчества, патриотических волонтерских проектах, конкурсе «Доброволец России». Также активные волонтеры смогут обсудить наследие Года добровольца и предложить идеи, как привлекать все большее количество граждан к волонтерскому сообществу.