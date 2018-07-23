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Мосприрода проведет летние игры на свежем воздухе
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Мосприрода проведет летние игры на свежем воздухе 

Наш Теплый стан 23 июля 2018
Фото: Наш Теплый стан
27 июля в 12:00 Мосприрода приглашает всех желающих в зону отдыха «Тропарево» на летний экологический праздник на свежем воздухе.
У малой сцены гостей ждут игры, викторины, мастер-классы и конкурсы.
Дети и взрослые своими руками смастерят поделки из бумаги, посоревнуются в декламации любимых стихов о лете и умении рисовать на асфальте, активно и познавательно проведут время на природной территории.
Мероприятие 5 +. По возникающим вопросам обращаться по телефону 8 (495) 336-35-38 или по электронной почте troparevo_oopt@mail.ru.
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