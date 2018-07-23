Мосприрода проведет летние игры на свежем воздухе

27 июля в 12:00 Мосприрода приглашает всех желающих в зону отдыха «Тропарево» на летний экологический праздник на свежем воздухе.

У малой сцены гостей ждут игры, викторины, мастер-классы и конкурсы.

Дети и взрослые своими руками смастерят поделки из бумаги, посоревнуются в декламации любимых стихов о лете и умении рисовать на асфальте, активно и познавательно проведут время на природной территории.

Мероприятие 5 +. По возникающим вопросам обращаться по телефону 8 (495) 336-35-38 или по электронной почте troparevo_oopt@mail.ru.