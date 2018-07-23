Ещё
Трейлер полнометражного мультфильма «Захватчик Зим» напугает ваших детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Трейлер полнометражного мультфильма «Захватчик Зим» напугает ваших детей 

Tlum.ru 23 июля 2018
Фото: Tlum.ru
Если в 2000-ых вы натыкались на «Захватчика Зима», идущего по телеканалу Nickelodeon, то вы знаете, что это не очень-то детский мультфильм. За это его критиковали, а в итоге и сняли с эфира. Слишком много насилия и жестокости. И вот через столько лет «Захватчик Зим» снова будет на экранах, но в этот раз это будет полнометражный мультфильм. Будет ли он добрее? По всей видимости — нет.
Изначально создатели мультфильма планировали 5 сезонов и завершающую полнометражку, но из-за жалоб родителей сериал закрыли еще на середине второго сезона. Попытки перенести «Зима» на другой телеканал с более взрослой аудиторией тоже не удались. И только в 2017-ом году объявили, что мультфильму «Invader ZIM: Enter the Florpus» все-таки быть. И даже старые голоса озвучки вернутся!
Мультфильм будет длиться чуть больше часа, а его сюжет закрутится вокруг инопланетянина Зима. В какой-то момент он понимает, что его «начальники» не собираются прилетать на Землю и захватывать ее, что его бросили одного на этой планете. И из-за этого Зим начинает по-другому оценивать происходящее и переосмысливать свои отношения со своим противником — Дибом.
Трейлер нового мультфильма выглядит мрачно, пугающе, в нем не произносится ни одного слова, а музыка только нагнетает атмосферу (но фанаты сериала обрадуются главной теме из оригинала в конце трейлера). Даже что-то похожее на скриммер есть, в общем, кажется, это будет «мультфильм ужасов». Фанаты счастливы, а те, кто не знаком с первоисточником, в ужасе. И правильно, Зим грядет! Муахаха!
Источник: Nickelodeon
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: «Ох уж эти детки!» тоже возвращаются
Tlum.ru: последние новости
12 лучших мультиков про супергероев Героев и злодеев Диснея поменяли лицами Мультсериал про молодого Дарта Вейдера вернется на экраны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Ляпы в советских мультиках13
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение