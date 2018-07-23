Трейлер полнометражного мультфильма «Захватчик Зим» напугает ваших детей

Если в 2000-ых вы натыкались на «Захватчика Зима», идущего по телеканалу Nickelodeon, то вы знаете, что это не очень-то детский мультфильм. За это его критиковали, а в итоге и сняли с эфира. Слишком много насилия и жестокости. И вот через столько лет «Захватчик Зим» снова будет на экранах, но в этот раз это будет полнометражный мультфильм. Будет ли он добрее? По всей видимости — нет.

Изначально создатели мультфильма планировали 5 сезонов и завершающую полнометражку, но из-за жалоб родителей сериал закрыли еще на середине второго сезона. Попытки перенести «Зима» на другой телеканал с более взрослой аудиторией тоже не удались. И только в 2017-ом году объявили, что мультфильму «Invader ZIM: Enter the Florpus» все-таки быть. И даже старые голоса озвучки вернутся!

Мультфильм будет длиться чуть больше часа, а его сюжет закрутится вокруг инопланетянина Зима. В какой-то момент он понимает, что его «начальники» не собираются прилетать на Землю и захватывать ее, что его бросили одного на этой планете. И из-за этого Зим начинает по-другому оценивать происходящее и переосмысливать свои отношения со своим противником — Дибом.

Трейлер нового мультфильма выглядит мрачно, пугающе, в нем не произносится ни одного слова, а музыка только нагнетает атмосферу (но фанаты сериала обрадуются главной теме из оригинала в конце трейлера). Даже что-то похожее на скриммер есть, в общем, кажется, это будет «мультфильм ужасов». Фанаты счастливы, а те, кто не знаком с первоисточником, в ужасе. И правильно, Зим грядет! Муахаха!

Источник: Nickelodeon

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