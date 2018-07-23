Роддом в ЮЗАО выдал рекордное количество подарков пациентам

В столичных роддомах стало доброй традицией выдавать «приданое» младенцам. В 2018 году в роддомах Москвы им выдано уже 40 тысяч подарков.

Набор для младенца включает в себя 44 универсальных предмета, включая комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки и ножницы.

Подарки родители получают при выписке из роддома.

«Рекордсменом по количеству выданных подарков стал родильный дом больницы имени Виноградова (около 2,7 тысячи наборов), на втором месте — родильный дом больницы № 29 имени Баумана (2,6 тысячи), на третьем — Центр планирования семьи и репродукции (2,5 тысячи подарков)», — сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.