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Роддом в ЮЗАО выдал рекордное количество подарков пациентам
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Роддом в ЮЗАО выдал рекордное количество подарков пациентам 

Каховка 23 июля 2018
Фото: Каховка
В столичных роддомах стало доброй традицией выдавать «приданое» младенцам. В 2018 году в роддомах Москвы им выдано уже 40 тысяч подарков.
Набор для младенца включает в себя 44 универсальных предмета, включая комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки и ножницы.
Подарки родители получают при выписке из роддома.
«Рекордсменом по количеству выданных подарков стал родильный дом больницы имени Виноградова (около 2,7 тысячи наборов), на втором месте — родильный дом больницы № 29 имени Баумана (2,6 тысячи), на третьем — Центр планирования семьи и репродукции (2,5 тысячи подарков)», — сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
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