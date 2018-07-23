«Это кажется невероятным!» Блогер Илья Варламов «тащится» от екатеринбургского газона

Екатеринбургский газон «засветился», а точнее, «зазвездился» в блоге известного критика всея Руси Ильи Варламова . Речь идет о участке на перекрестке улиц Гоголя и Малышева, где недавно постелили новую траву, оснастив территорию водоотводом, дренажем и бордюрами правильной (!) высоты.

Блогера так восхитил газон на улице Гоголя, что даже записал видео для своего канала на Youtube.

Центральной фигурой видеосюжета стал Юрий Окунев — директор Талицкого молочного завода и один из основателей фонда «Город может», а вторым его создателем стал солист группы «Чайф» Владимир Шахрин . Именно силами фонда и по инициативе Окунева благоустроили территорию на перекрестке улиц Малышева и Гоголя.

По словам Ильи Варамова, этот газон — единственный в Екатеринбурге и чуть ли не в России нормальный газон, сделанный по всем европейским стандартам.

На вопрос блогера, как Окуневу пришла идея благоустроить именно этот участок улицы, бизнесмен ответил, что ему просто надоело видеть грязь, образовавшуюся из-за паркующихся там машин. «Я видел это ***** (непорядок) каждый раз, когда ехал мимо», — сказал Окунев.

Как пообещал сам герой видео и архитектор, который помогал ему в разработке плана нового газона, технологии водоотвода и поддержания жизни травы прослужат городу около полувека без ремонта.

Напомним, недавно фонд «Город может» вместе с «Коляда-театром» стали участниками скандала в Екатеринбурге: из-за планов облагородить территорию перед театром, возмутились жители ближайших домов. Они побоялись, что вековые деревья, растущие вдоль проспекта Ленина, могут срубить. Как оказалось, липы никто трогать не собирался.

Фото: pixabay.com; Youtube / Газон, который должен лежать по всей стране / varlamov