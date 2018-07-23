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Липчан зовут поучаствовать в фестивале «Ш. К. А. F. на Дворянской»
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Липчан зовут поучаствовать в фестивале «Ш. К. А. F. на Дворянской» 

АиФ 23 июля 2018
Фото: АиФ
Всех творческих людей их Липецка приглашают поучаствовать в фестивале «Ш. К. А. F. на Дворянской», сообщили в мэрии.
Широкоформатный книжный арт-фестиваль пройдет в этом году 9 сентября на обновленной улице Ленина. Заявки для участия необходимо отправлять по адресу: cebusinfo@yandex.ru с пометкой «Заявка на ШКАФ» или в группе в соцсети.
Кроме того, липчане могут поучаствовать в флешмобе «Я#ИдуНаШКАF2018». Для этого необходимо выложить в свой аккаунт в соцсетях фото или видео с наиболее ярким событием фестивалей прошлых лет и подписать: «Я иду на ШКАF2018, а Ты?», расставив хештеги«Я#ИдуНаШКАF2018», «#ждуШКАF 2018», «#ШКАF2018».
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