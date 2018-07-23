Путешествие из Москвы в Ярославль на автомобиле: где побывать и мимо чего не проехать

Кони и люди

Двигаясь в Ярославль из Москвы по трассе М8 «Холмогоры» Москва — Архангельск, непременно стоит заехать в Переславль-Залесский (140 км от столицы).

Никитский монастырь в Переславе-Залесском

Здесь, на берегу Плещеева озера, бьются за внимание туристов десятки уютных музеев и не менее интересных ресторанов: знаменитый Ботик Петра I, «Русский парк», музеи Утюга, Чайника, Паровозов, настоящая французская кондитерская La Forêt или сыроварня Марии Коваль с дегустацией элитных сыров и экскурсиями на производство… За один день всего не обойти. Отличный выход: остановиться в гостинице на ночь и обстоятельно изучить все интересные достопримечательности.

Территория музея Ботик Петра I Если хочется меньше шума и суеты, настоятельно рекомендуем посетить конно-спортивный клуб «Свечинский», в 30 километрах от Переславля. Здесь можно остановиться на пару дней, комфортная гостиница готова встретить постояльцев по вполне демократичным ценам. В стоимость проживания входит аренда беседки-качелей с мангалом, где можно отдохнуть вечером и устроить барбекю с друзьями.

Гостеприимная хозяйка «Свечинского» (www.svechinskiy.ru), Ольга Владимировна Беренцвейг предлагает гостям простые и сытные блюда из натуральных продуктов местного производства. На мини-ферме кроме лошадей живут коровы, кролики, куры, свиньи. Домашний сыр можно продегустировать и приготовить самостоятельно, только на мастер-класс надо записаться заранее.

Фермерский поросёнок

Гостям предлагают взять уроки верховой езды или прокатиться по окрестностям на экипаже, запряженном вороным красавцем фризом. На территории конного клуба есть музей настоящих старинных экипажей, карет и саней. Здесь можно облачиться в исторические костюмы и устроить великолепную фотосессию. А если повезет, ученики конной школы продемонстрируют вам театрализованное представление: огромные вороные кони, музыка, солнечный свет, пробивающийся сквозь окна манежа — это впечатляет.

Один миг из жизни конной школы

Молочная река

Но пришла пора покинуть гостеприимный Переславль-Залесский и двигаться дальше в сторону Ярославля. Однако стоит потратить пару часов и, доехав до Ростова Великого свернуть влево. По трассе Р153 Ростов — Углич проехать 28 км до села Красный Октябрь Борисоглебского района. Здесь расположено одно из самых современных животноводческих хозяйств страны — «Вощажниково».

Местные пеструшки общими усилиями за сутки производят больше 100 тонн молока, которое и само по себе прекрасно, и впоследствии становится вкуснейшими йогуртами и творожками. Здесь гордятся чистым и высокотехнологичным производством и на экскурсию пускают всех желающих (по предварительной записи). Прогулка к коровам и телятам не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Пеструшка из Вощажниково

Особая технология уборки навоза позволяет содержать коровник в чистоте. Упитанные коровки свободно гуляют по огромным стойлам, а особая система вентиляции работает круглые сутки, проветривая помещение, так что жмуриться от резкого запаха не придется…

В небольшом мясном цеху, после гуманного убоя скота, производят натуральные паштеты и колбасы ручной работы. При производстве есть небольшая лавка с продуктами «по заводским ценам»: и колбаса, и парное молоко, настолько густое, что с непривычки его хочется разбавить водой. Но наш безусловный фаворит — паштет из говяжьей печени. Его надо попробовать обязательно!

Запись на экскурсию минимум за 1 неделю до даты посещения по телефону 8-961-974-9001, Алексей Юрьевич. Заказ молока для покупки — не позднее, чем за день до приезда.

Вкусный Ярославль

Вот мы и добрались до признанной столицы Золотого кольца — города Ярославля, древнейшего на Волге. На гербе города, по мнению многих туристов, изображен медведь. Но местные жители считают, что это медведица, которую по легенде голыми руками поборол Ярослав, сын князя Владимира. Этим поступком он заслужил уважение не только печенегов, населяющих стрелку между Волгой и Которослью, но и собственного отца.

Ярославская стрелка и герб города на цветочной клумбе

Город и древний, и очень современный. Чистый, яркий и молодежный. Количество баров, гастропабов, ресторанов и кафе — буквально зашкаливает, поэтому сразу настройтесь много есть и пить, чтобы выбрать своего собственного абсолютного фаворита.

Блюда из меню гастробара Марии Коваль в Ярославле

Совместить приятное с полезным можно на гастрономической прогулке «Трапеза по-ярославски» в Ярославском музее-заповеднике. Здесь можно поближе рассмотреть старинные предметы кулинарного быта: столовый текстиль и столовое серебро, парадную посуду из фарфора и повседневную утварь, узнать оригинальные рецепты позапрошлого века, увидеть конфетные обертки и объявления об открытиях местных ресторанов. И, разумеется, отгадать загадки. На одну из них мы вам даже подскажем ответ! Что такое «разгонный» пряник? Это пряник с особым узором, который хозяева подавали в конце трапезы, давая гостям понять, что пора бы уже и честь знать!

Интерьер Ярославского музея-заповедника

После экскурсии гостей провожают в ресторан «Ванильное небо», где их уже ждут накрытые столы с блюдами традиционной русской кухни.

Записаться на программу, а также на другие экскурсии можно по телефону экскурсионного отдела Ярославского музея-заповедника: 8-4852-30-3869

Самый хруст

Если вам на минутку покажется, что все достопримечательности Ярославля вы уже осмотрели и попробовали на вкус, смело отправляйтесь в село Вятское. Дорога от города составит всего 1 час, а попадаешь как будто совсем в другую реальность. Это миниатюрное, будто игрушечное село, получившее статус самого красивого села России.

Село Вятское Ярославской области

Осмотреть все его музеи и небольшой парк с русскими каруселями можно за день, но чтобы проникнуться духом села, надо остановиться в местной гостинице-музее «Вятское», воссозданной из руин бывшего здания Кундышево-Володинской богадельни. И непременно отобедать в ресторане-музее по соседству, который, порадует вполне демократичными ценами. Интерьер ресторана оформлен несколькими десятками старинных часов: настенных, напольных, каминных, карманных! И все они тикают, идут, бьют на радость гостям. Отметим и Музей кухонной машинерии с богатым кулинарным арсеналом прошлых веков.

Интерьер ресторана-музея

Село Вятское по праву считается огуречной столицей Ярославской области и вкус местных огурчиков — свежих, малосольных и соленых — славится далеко за пределами края. По традиции местные огурцы сорта «белогубый» сажают в открытый грунт и не поливают — считая, что огурчик свое возьмет из дождя и росы. Просто мечта дачного подневольника! Благотворно сказывается на вкусе и черноземная почва, которой щедро одарены село и его окрестности. Собирают огурцы непременно на рассвете, по росе, ведь считается, что именно «по холодку» снятые плоды наиболее хороши и хрустки в засолке. Даже Некрасов в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» отмечает местную гастрономическую достопримечательность: «..потянулись огуречники, эй, просыпал огурцы!».

Неподалеку от Вятского в селе Коромыслово живет Екатерина Николаевна Крылова (урожденная Кундышева), хранительница семейного рецепта малосольных огурцов: «Чуть-чуть соли, чуть-чуть сахара, и главное — огурчик хороший».

Внучка Екатерины Николаевны Крыловой, хранительницы семейного рецепта малосольных огурцов из села Вятское

Узнать расписание работы музеев и заказать экскурсии можно на сайте вятское-село.рф.