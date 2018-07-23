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VK Fest пройдет в Петербурге 28 и 29 июля
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VK Fest пройдет в Петербурге 28 и 29 июля 

АиФ Санкт-Петербург 23 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
28 и 29 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится грандиозный VK Fest. Организаторы мероприятия — Радио Рекорд и социальная сеть ВКонтакте.
VK Fest — крупнейший фестиваль в Петербурге и один из самых масштабных в России, его территория равна по площади 50 футбольным полям. В 2017 году его посетили 85 тысяч человек, ещё 1,5 миллиона пользователей посмотрели прямую трансляцию ВКонтакте. Больше суток понадобится посетителю фестиваля, если он проведет хотя бы 5 минут у каждой из 350 интерактивных площадок.
Программа VK Fest представлена 15 тематическими направлениями: #Музыка, #Блогеры, #Технологии, #Творчество, #Спорт, #Дети, #Еда, #Мода, #Красота, #Юмор, #Развлечения, #Косплей, #Видеоигры, #Паблики, #Драйв. Гостей фестиваля ждут спортивные игры на свежем воздухе, арт-объекты, стенды косплееров, компьютерные турниры, творческие конкурсы и сотни других развлечений.
На VK Fest выступят Баста, Элджей, Ольга Бузова, Елена Темникова, Noize MС, «Хлеб, » Гречка, Монеточка, Диана Арбенина, «Чайф», «Ногу свело!», Слава КПСС (Гнойный), Михаил Боярский, Tequilajazzz и многие другие. На территории фестиваля расположатся четыре музыкальные сцены. Кроме традиционной Синей сцены с поп-музыкой, альтернативы на Белой и электроники Record Stage, на VK Fest в этом году появится новая «Зеленая сцена» для ценителей академической музыки, каверов и джаза.
Участниками фестиваля станут Николай Соболев, Катя Клэп, Стас Давыдов и Big Russian Boss, Ида Галич и другие.
Для посетителей будет открыт Лекторий.
За юмор на фестивале будет отвечать телеканал ТНТ. На VK Fest выступят резиденты Comedy Club, комики шоу Stand Up, ведущие шоу «Студия СОЮЗ», участники шоу «ТАНЦЫ», «ПЕСНИ», Ольга Бузова и другие звезды проектов канала.
Билеты и программа в официальном сообществе ВКонтакте: vk.com/fest.
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