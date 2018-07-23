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«Район замечательный, площадки супер»: «ЮгСтройИнвест» сдал дом раньше запланированного срока
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«Район замечательный, площадки супер»: «ЮгСтройИнвест» сдал дом раньше запланированного срока 

РИА «ФедералПресс» 23 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В прошедшие выходные в микрорайоне «Губернский» группа компаний «ЮгСтройИнвест» раньше запланированного срока сдала 17 литер. Новый дом на 492 квартиры с предчистовой отделкой, двойным остеклением и установленными приборами учета расположился рядом с недавно сданной школой, сообщает пресс-служба.
Также, «ЮгСтройИнвест» вместе с домом открыли для жителей игровую для детей и спортивную для любителей активного образа жизни площадки. По словам директора компании «ЮгСтройИнвест Кубань» Алексея Павлова, группа компаний уже 15 лет возводит микрорайоны.
«В каждом из них еще на этапе проектирования мы стремимся учесть пожелания будущих жителей. Поэтому сегодня в «Губернском» есть социальная инфраструктура, школа, детский сад, места для занятий спортом и семейного отдыха. А сегодня вместе с новым домом мы открыли баскетбольную площадку и игровой комплекс для детей», — сказал Алексей Павлов.
На новоселье «ЮгСтройИнвест» устроил настоящий праздник. Жителей нового дома развлекали аниматоры. Кроме этого, каждый желающий мог сделать снимок в фотозоне и сразу забрать его с собой. В конце мероприятия было показано шоу с сухим льдом.
«Район замечательный! Площадки просто супер, наш ребенок в восторге! Хочу сказать, что для молодых семей здесь просто отличные условия для жизни», — сказала жительница 17 литера.
На настоящий момент, в микрорайоне «Губернский» вместе с 17 литером сдано 7 домов. На въезде построен детский сад, готовится к открытию общеобразовательная школа на 1550 мест.
«ФедералПресс» напоминает, что в начале июля ГК «ЮгСтройИнвест» сдала дом раньше намеченного срока в еще одном краснодарском микрорайоне «Панорама».
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