Бывший исполнительный директор РВИО В. Кононов назначен главой департамента музеев Минкультуры 

Агентство «Москва»: последние новости

Этнодискотека, мастер-классы и концерт пройдут в Москве рамках фестиваля «Многонациональная Россия»

Богослужение в день 1030-летия Крещения Руси пройдет на Соборной площади Московского Кремля

В Мособлдуме не сочли необходимым ужесточать наказание за курение кальяна на детских площадках