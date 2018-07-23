Бывший исполнительный директор РВИО В. Кононов назначен главой департамента музеев Минкультуры 

Бывший исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов назначен директором департамента музеев министерства культуры РФ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Владислав Александрович Кононов назначен директором департамента музеев. Приказ подписан», — сказали в пресс— службе.
Там пояснили, что В. Кононов сменил на этом посту Юрия Евтюхина, который продолжит работу в отрасли и, вероятно, возглавит одно из подведомственных учреждений Минкультуры РФ.
Ранее в пресс-службе министерства сообщили о том, что новым исполнительным директором РВИО назначен Александр Барков.