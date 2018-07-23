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Телемост с писательницей Татьяной Поляковой пройдет в библиотеках Ростова
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Телемост с писательницей Татьяной Поляковой пройдет в библиотеках Ростова 

АиФ Ростов 23 июля 2018
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, онлайн-встреча с писательницей, работающей в жанре «авантюрный детектив», начнется в 14.00 в рамках международного библиотечного проекта «Телемост с Автором».
Благодаря этому проекту, ростовские читатели уже смогли задать вопросы автору детективных и исторических романов Полине Дашковой.
В ходе онлайн-встречи писательница рассказала о своем пути в литературу, этапах творчества, отношении к экранизациям своих произведений, а также к произведениям современных прозаиков.
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