Телемост с писательницей Татьяной Поляковой пройдет в библиотеках Ростова

Согласно информации из официальных источников, онлайн-встреча с писательницей, работающей в жанре «авантюрный детектив», начнется в 14.00 в рамках международного библиотечного проекта «Телемост с Автором».

Благодаря этому проекту, ростовские читатели уже смогли задать вопросы автору детективных и исторических романов Полине Дашковой

В ходе онлайн-встречи писательница рассказала о своем пути в литературу, этапах творчества, отношении к экранизациям своих произведений, а также к произведениям современных прозаиков.