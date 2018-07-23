Игровая площадка «Один дома» продолжает свою работу в Богородском

Весело и разнообразно отдыхают юные жители района на летней игровой площадке, расположенной в Досуговом центре «Богородское».

В Досуговом центре «Богородское» по адресу: ул. Бойцовая, д. 17, к. 3 в начале лета начала действовать игровая площадка «Один дома». Ежедневно у ребят происходит масса событий, наполненных впечатлениями и положительными эмоциями.

Так на минувшей неделе мальчишки и девчонки играли в футбол с тренером секции Евгением Закаблуковским, танцевали с педагогом Натальей Шилиной. Кроме того для юных москвичей были проведены занятия по вольной борьбе с тренером Анатолием Лотоцким, по вокальному искусству с Кристиной Камиловой и созданию поделок с Ириной Ушаковой . В общем, каждый нашел себе занятие по душе.

Как сообщили в Досуговом центре, набор детской группы на июль уже закончен. Сейчас начинается запись детей на август.

Всю информацию можно получить по телефону: 8 (499) 781-36-42.