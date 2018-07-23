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Игровая площадка «Один дома» продолжает свою работу в Богородском
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Игровая площадка «Один дома» продолжает свою работу в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 23 июля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Весело и разнообразно отдыхают юные жители района на летней игровой площадке, расположенной в Досуговом центре «Богородское».
В Досуговом центре «Богородское» по адресу: ул. Бойцовая, д. 17, к. 3 в начале лета начала действовать игровая площадка «Один дома». Ежедневно у ребят происходит масса событий, наполненных впечатлениями и положительными эмоциями.
Так на минувшей неделе мальчишки и девчонки играли в футбол с тренером секции Евгением Закаблуковским, танцевали с педагогом Натальей Шилиной. Кроме того для юных москвичей были проведены занятия по вольной борьбе с тренером Анатолием Лотоцким, по вокальному искусству с Кристиной Камиловой и созданию поделок с Ириной Ушаковой. В общем, каждый нашел себе занятие по душе.
Как сообщили в Досуговом центре, набор детской группы на июль уже закончен. Сейчас начинается запись детей на август.
Всю информацию можно получить по телефону: 8 (499) 781-36-42.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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