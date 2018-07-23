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Более 10 тыс. человек посетили Екатерининский парк в Москве в день фестиваля «Свежесть лета»
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Более 10 тыс. человек посетили Екатерининский парк в Москве в день фестиваля «Свежесть лета» 

Агентство «Москва» 23 июля 2018
Фото: Бирюлево Восточное
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
«Фестиваль «Свежесть лета» успешно прошел 21 июля в Екатерининском парке. В этот день его посетили более 10 тыс. человек. Все гости могли принять участие в мастер-классах и других мероприятиях фестиваля», — отметил собеседник агентства.
В субботу, 21 июля, в рамках фестиваля прошли первый московский чемпионат «Кулинарный поединок» на лучшее барбекю, а также мастер-класс по боевым искусствам, марафон на роликах и самокатах.
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