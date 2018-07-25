Седокова и Кристовская показали накачанные тела на премьере новой части боевика «Миссия невыполнима» 

24 июля в одном из московских кинотеатров прошла премьера шестой части кинофраншизы «Миссия невыполнима», получившей название «Последствия».
На российской премьере очередной «Миссии», прошедшей при поддержке журнала GQ Russia, собралось множество знаменитостей. После показа они с удовольствием обсудили новые приключения агента Итана Ханта в исполнении Тома Круза, который вновь удивил безупречным исполнением сложных каскадерских трюков.
Особое внимание к себе привлекли молодые мамы — Анна Седокова и Ольга Кристовская. Обе, не сговариваясь, надели очень короткие топы, открывающие животы. На наш взгляд, в этой битве победу одержала певица: Анна с гордостью демострировала накачанные косые мышцы и пышный бюст.
Также на мероприятии были замечены Ян Гэ, Артем Королев, рэпер Джиган, Кристина Шаповалова, Виктория Шелягова и другие звезды.
«Миссия невыполнима: Последствия» выходит на российские экраны уже 26 июля. Купить билеты на фильм можно здесь.
Фото: пресс-служба