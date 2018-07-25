Седокова и Кристовская показали накачанные тела на премьере новой части боевика «Миссия невыполнима»

24 июля в одном из московских кинотеатров прошла премьера шестой части кинофраншизы «Миссия невыполнима», получившей название «Последствия».

Особое внимание к себе привлекли молодые мамы — Анна Седокова и Ольга Кристовская. Обе, не сговариваясь, надели очень короткие топы, открывающие животы. На наш взгляд, в этой битве победу одержала певица: Анна с гордостью демострировала накачанные косые мышцы и пышный бюст.

«Миссия невыполнима: Последствия» выходит на российские экраны уже 26 июля. Купить билеты на фильм можно здесь.

Фото: пресс-служба