Драма «Жил-был дед» на телеканале «МИР»: как стать дедом за одну ночь? 

Телеканал «МИР» 24 июля в 22:05 покажет двухсерийную драму «Жил-был дед». По сюжету крупный бизнесмен Петр Кузнецов отмечает удачную сделку и на фуршете знакомится с девушкой. Когда они остаются наедине, в самый ответственный момент бизнесмен падает в обморок и оказывается в коме. Придя в сознание, он обнаруживает себя отцом инженера Виктора и дедом двух внуков. А главное, Кузнецов абсолютно ничего не помнит… Режиссер: Борис Казаков. В ролях: Александр Яковлев, Андрей Лебедев, Борис Шувалов, Мария Антипова, Вера Иванко и др. Не пропустите!
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