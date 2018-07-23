Ещё
Драма «Жил-был дед» на телеканале «МИР»: как стать дедом за одну ночь?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Драма «Жил-был дед» на телеканале «МИР»: как стать дедом за одну ночь? 

Мир24 23 июля 2018
Телеканал «МИР» 24 июля в 22:05 покажет двухсерийную драму «Жил-был дед». По сюжету крупный бизнесмен Петр Кузнецов отмечает удачную сделку и на фуршете знакомится с девушкой. Когда они остаются наедине, в самый ответственный момент бизнесмен падает в обморок и оказывается в коме. Придя в сознание, он обнаруживает себя отцом инженера Виктора и дедом двух внуков. А главное, Кузнецов абсолютно ничего не помнит… Режиссер: Борис Казаков. В ролях: Александр Яковлев, Андрей Лебедев, Борис Шувалов, Мария Антипова, Вера Иванко и др. Не пропустите!
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Второй день «Славянского базара»: определились лидеры конкурса Российские врачи провели операцию на мозге еще не родившегося ребенка Муха на завтрак: в Боготе открылась выставка растений-хищников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Ляпы в советских мультиках13
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение