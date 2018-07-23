В Ростове в субботу можно будет прочитать свои стихи в микрофон

В Ростове-на-Дону, в субботу, 28 июля, будет работать «Свободный микрофон», в который каждый желающий сможет прочитать свои стихи. Мероприятие пройдет на базе Донской государственной публичной библиотеки в рамках Международного фестиваля поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы». Откроется оно в два часа дня, вход на него будет бесплатным.

В это же время в здании пройдет круглый стол по теме «Общественная дипломатия как инструмент внешней политики и развития гражданского общества» в рамках реализации проекта «Дорога к миру».

Организаторами фестиваля выступили отдел культуры администрации Неклиновского района Ростовской области, а также региональное правительство и комиссия парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.