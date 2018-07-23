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В Петербурге проходят съемки веб-сериала о киберпсихологе
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В Петербурге проходят съемки веб-сериала о киберпсихологе 

Киноафиша 23 июля 2018
Фото: Киноафиша
Киберпсихология — понятие довольно распространенное, но не до конца изученное. Это совершенно новое направление в психологии, объединяющее методологию, теорию и практику исследования видов, способов и принципов применения людьми социальных сервисов в Интернете, включая не только соцсети, но и форумы, мессенджеры.
Киберпсихология уже ворвалась в кино. В Санкт-Петербурге проходят съемки уже четвертой серии об этой профессии. Веб-сериал называется «#Киберпсихолог». В нем полностью отражаются актуальные на сегодняшний день проблемы. Интернет-маркетинг, создание фейк-аккаунтов, заработки в соцмедиа, «скинь мне денег на карту» и так далее. Сериал рассказывает историю Николая Ноликова, зарабатывающего на жизнь при помощи социальных сетей. Его инструменты — целая группа фейк-аккаунтов и фальшивых страниц в соцсетях. Эти профили он использует по заказам различных людей для достижения поставленных целей.
По словам режиссера сериала Дмитрия Могучева, кстати, исполняющего главную роль, идея возникла благодаря активно развивающимся высоким технологиям. «По прогнозам российских аналитиков, в России к 2035 году будет новая цифровая революция. Наш сериал как раз заглядывает внутрь нее и развивается, можно сказать, сам по себе! Это чудесно и невероятно!», — добавил он.
Перед созданием каждой серии команда консультируется с психологами и IT-специалистами, которые выступают со своими интересными лекциями в Государственной Думе. В сериале присутствует множество отсылок к известным во всем мире сериалам, таким как: «Твин Пикс», «Мистер Робот» и «Черное зеркало», но при этом не теряет свою оригинальность и имеет особую атмосферу. Стоит сказать одно — с каждой серией, чем дальше, тем страшнее.
Кстати, создатели сериала принимают участие в российском кинофестивале «Окно в Европу», втором фестивале Realist Web Fest и ждут поддержки зрителей! Посмотреть первую серию можно прямо сейчас.
Михаил Милентьев
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