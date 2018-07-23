Шесть известных психологических опытов в коллективах

30 июля в 19.20 на телеканале «МИР» стартует криминальный сериал «Под прицелом», в котором руководство одного из отделений полиции решает провести эксперимент над сотрудниками: во время службы их постоянно будут снимать камеры наблюдения. Целью является «улучшение качества работы», но что случится на самом деле?

Мы решили вспомнить, какие еще социальные эксперименты проводились в мире, и что они нового показали в поведении людей.

Хоторнский эксперимент

Об этом эксперименте рассказывают почти в каждом ВУЗе, где есть предмет «Управление персоналом». Несмотря на то, что он имеет довольно спорную научную ценность, он стал хрестоматийным. Американская корпорация Western Electric заказала социальному психологу Элтону Мэйо выяснить, почему у них падает производительность труда сборщиц реле. Элтон Мэйо предположил, что сборщицам мало света, и стал менять степень освещенности в испытуемых и контрольных цехах. Оказалось, что это никак особо не влияет на производительность.

Тогда Мэйо усложнил эксперимент, и стал менять другие условия труда: помещал несколько работниц в отдельную комнату, улучшал им систему оплаты труда, вводил дополнительные перерывы и так далее. Но также он не нашел существенной корреляции с производительностью.

Было замечено, что группа, которая участвовала в эксперименте, показывала лучшие результаты, чем обычные работники. Из этого Мэйо заключил, что это происходит потому, что испытуемые работницы чувствуют себя причастными к важному эксперименту, и поэтому стараются лучше работать. Но были и критики этого вывода. Стэнли Милгрэм утверждал, что работницы думали, что психологи — это специально подосланные руководством шпионы, чья функция была выявить нерадивых сотрудников и уволить их. И поэтому они старались изо всех сил. Так что Хоторнский эксперимент не показал реальную психологическую закономерность, а дал случайные результаты.

Стэндфордский тюремный эксперимент

Судьба в твоих руках

Как планировать свою жизнь

Психолог Филип Зимбардо из Стэндфорда захотел понять, что происходит с психикой человека, когда у него отбирают свободу, а также всячески его унижают. Он по объявлению в газете отобрал 24 крепких мужчин и разделил их на две группы: тюремщиков и заключенных. Всем он обещал платить по 15 долларов в день. Сам он назначил себя «начальником тюрьмы». Всех поместили в помещение, которое было оформлено, как настоящая тюрьма. Заключенные были одеты в робы, а надзиратели — в полицейскую униформу.

Если вы думаете, что «надзиратели», прекрасно понимая, что эти люди — невиновны, вели себя с ними по-человечески, вы ошибаетесь. Уже через несколько дней они всерьез издевались над ними: заставляли чистить туалеты, раздеваться догола и совершали другие унизительные вещи. Самое интересно, что «заключенные» свыклись со своей ролью, и стали вести себя соответствующе, не пытаясь отстоять права личности. Даже когда Зимбардо сообщил, что не станет им платить обещанную зарплату, они согласились продолжать участвовать в процессе. Эксперимент быстро вышел из-под контроля, и его пришлось остановить. Зимбардо осознал, что зашел слишком далеко. Не известно, насколько можно считать Стэндфордский эксперимент чистым. Позже выяснилось, что он был постановочным — организованным для съемок документального фильма.

«Учитель и ученики»

Еще один знаменитый эксперимент, в котором люди проявили необычную жестокость, провел Стэнли Милгрем. Его целью было выяснить, как много страданий готовы причинить люди другим, совершенно невинным людям, если это входят в их обязанности. Он набрал 40 добровольцев, и сказал, что одни будут учениками, а вторые — учителями. На самом деле, всем подсунули бумажки «учитель». А учеников играли подставные актеры.

Если «ученик» отвечал неправильно, «учитель» должен был его наказать: ударить током определенной силы. Причем, сила эта возрастала по мере того, как «ученики» отвечали на вопросы. Эксперимент показал, что большинство «учителей» доводили силу тока до максимума, даже, когда «ученик» кричал: «Выпустите меня отсюда! У меня больное сердце. Оно может не выдержать! Я отказываюсь продолжать!» (на самом деле актёр, игравший «ученика», только делал вид, что получает удары). Результаты показали, что люди привыкли подчиняться авторитетам и могут причинять самые ужасные страдания — себе (моральные) и другим (физические).

Эксперимент в метро

В 2007 году в американской прессе появилась новость о том, как суперзвезда классической музыка, скрипач Джош Бэлл, 45 минут играл в вашингтонском метро, и заработал 32 доллара. По словам музыканта, он трудился и выкладывался на все сто, и акустика в метро была хорошей. Тем не менее, горожане спешили мимо, или игнорируя выступление, или на бегу кидая монетки. Лишь одна женщина узнала в музыканте великого исполнителя.

Вопрос был поставлен так: если великий музыкант играет великую музыку, а его никто не слышит, то или что-то не так с музыкантом, или музыка не такая уж великая. Была и другая версия: пока произведение искусства не «обрамлено» в богатую рамку, оно не воспринимается, как что-то великое. Ведь тот же музыкант, выступая в больших концертных залах, собирает тысячи зрителей, которые внимательно слушают его игру на протяжении всего выступления.

Эффект Рингельмана

Почему язык тела

Важнее мимики

Психолог Максимилиан Рингельман решил изучить, будет ли продуктивность людей одинаковой, в зависимости от того, в группе они или поодиночке? В качестве «работы» он выбрал поднятие тяжестей. Его гипотеза была такова: если один человек может поднять 100 кг, то два человека — 200, 3 — 300 и так далее. На деле оказалось, что двое поднимали только 93% от суммы индивидуальных результатов, а для 8 участников эта цифра и вовсе уменьшилась до 49%.

Таким образом, Рингельман вывел формулу, служащую для определения среднего индивидуального вклада участников группы различного размера: С = 100 — 7* (К-1), где С — средний индивидуальный вклад участников; К — количество участников группы. А эффект, который он открыл, была назван «социальной ленью». На нее влияют следующие факторы: дружеские отношения в группе, индивидуальная ответственность за результаты труда, размер группы (социальная лень растет вместе с увеличением числа участников), гендерный фактор (женщины меньше «социально ленятся», чем мужчины).

Коэффициент конформизма

В середине 20 века психолог Соломон Аш решил узнать, какова степень конформизма у студентов в группах. То есть, насколько повлияет на решение одного члена группы то, что скажут остальные. Будет ли человек ориентироваться на собственные ощущения, или примет такое же решение, что и большинство в группе. Ведь, чтобы отстоять свое мнение, потребуется больше осознанности, а также отсутствие страха почувствовать дискомфорт от того, что ты не согласен с большинством.

Аш не сказал студентам, что они присутствуют на эксперименте по конформизму. Он уверил их, что это лишь «проверка зрения». И нужно сказать, какая линия из трех на карточке соответствует по длине другой, нарисованной на другой карточке. Выбор был всегда очевиден: довольно легко можно было видеть, какая из линий подходит. Но в группе были «подсадные утки», которые давали неправильные ответы с большой уверенностью.

В результате 75% испытуемых подчинились заведомо ошибочному представлению большинства. Как они потом признавались, дать свой вариант им мешал «чрезвычайный дискомфорт», испытываемый, когда они понимали, что другие думают по-другому. Поэтому они предпочитали сказать неправду, чем испытать эти неприятные ощущения.

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