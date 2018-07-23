В центре Москвы выявили нарушения при размещении 92 летних кафе

С начала сезона на территории Центрального округа Москвы выявили нарушения при размещении 92 летних кафе, к настоящему времени устранено 49 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости столицы.

В Москве запланировано к размещению свыше 2,6 тысячи сезонных кафе, в Центральном округе находится 1443 из них. Правовым основанием к размещению летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания служит включение летней веранды в схему размещения. Мониторинг на предмет выявления и пресечения нарушений при размещении летних кафе проходит с 1 апреля по 1 ноября.

«Число нарушений заметно снизилось. В частности, с начала сезона на территории ЦАО выявлены нарушения при размещении всего 92 летних кафе из почти 1,5 тысяч. Большинство нарушений связано с тем, что рестораторы размещают летние кафе большей площади, выставляют дополнительные столы и стулья, тем самым увеличивая количество посадочных мест», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров

Он добавил, что также были выявлены случаи, когда летние кафе располагались за границами утвержденного места размещения или вообще не были включены в схему размещения.

На устранение выявленных нарушений предпринимателям дается определенный срок. Дополнительные элементы сезонных кафе, а также летние кафе, не включенные в схему размещения, подлежат демонтажу.

«В настоящее время уже устранено 49 нарушений (53,3%). Например, демонтированы летние кафе, не включенные в схему размещения, на улице Сретенка, дом 1 и улице Фридриха Энгельса, владение 20, строение 1. Устранение нарушений по остальным сезонным кафе остается на контроле инспекции», — уточнил начальник контрольного ведомства.

Кроме того, за нарушение требований к размещению летних кафе Кодексом города Москвы об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц в размере до 150 тысяч рублей. В случае неустранения нарушений штрафы увеличиваются и могут достигать 300 тысяч рублей.

Шогуров также напомнил владельцам московских ресторанов, кафе, а также их представителям о том, что в целях недопущения правонарушений при размещении летних кафе на базе ГКУ «МКМЦН» создана информационная площадка, где можно бесплатно получить консультации по вопросам размещения летних кафе.