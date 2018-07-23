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Около 50 тысяч гостей собрал на Дону бардовский фестиваль «Струны души»
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Около 50 тысяч гостей собрал на Дону бардовский фестиваль «Струны души» 

АиФ Ростов 23 июля 2018
Фото: АиФ Ростов
Около 50 тысяч гостей собрал XX межрегиональный фестиваль авторской песни «Струны души», прошедший в станице Романовской Волгодонского района Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, участниками фестиваля стали более 500 исполнителей-бардов.
Победителем конкурсной программы стала Елена Щеголева из Подмосковья, получившая диплом, кубок Гран-при и памятный подарок.
На фестивале работали шесть творческих мастерских, тридцать площадок с разнообразными программами.
Состоялись концерты лауреатов прошлых лет, клубов авторской песни, известных бардов России. Работала выставка картин.
Напомним, фестиваль авторской песни «Струны души» проводится в станице Романовская Волгодонского района с 1999 года. Он является одним из крупнейших событийных туристических мероприятий на юге России.
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