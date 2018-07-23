Около 50 тысяч гостей собрал на Дону бардовский фестиваль «Струны души»

Около 50 тысяч гостей собрал XX межрегиональный фестиваль авторской песни «Струны души», прошедший в станице Романовской Волгодонского района Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, участниками фестиваля стали более 500 исполнителей-бардов.

Победителем конкурсной программы стала Елена Щеголева из Подмосковья, получившая диплом, кубок Гран-при и памятный подарок.

На фестивале работали шесть творческих мастерских, тридцать площадок с разнообразными программами.

Состоялись концерты лауреатов прошлых лет, клубов авторской песни, известных бардов России. Работала выставка картин.

Напомним, фестиваль авторской песни «Струны души» проводится в станице Романовская Волгодонского района с 1999 года. Он является одним из крупнейших событийных туристических мероприятий на юге России.