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С историей создания славянской письменности познакомились жители Кузьминок
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С историей создания славянской письменности познакомились жители Кузьминок 

Управа района Кузьминки 23 июля 2018
Фото: Управа района Кузьминки
В субботу, 21 июля, в Литературном музее Паустовского в районе Кузьминки прошло интерактивное музейное занятие выходного дня «Истории и тайны русского алфавита».
На занятии дети познакомились с историей создания славянской письменности и грамматики. Ребята не только узнали о значении каждой буквы, но и стали участниками исторического расследования исчезновения некоторых букв из русской азбуки, а также научились основам чистописания перьевыми ручками и выполнили задания по каллиграфии в старинных прописях. (ис)
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