С историей создания славянской письменности познакомились жители Кузьминок

В субботу, 21 июля, в Литературном музее Паустовского в районе Кузьминки прошло интерактивное музейное занятие выходного дня «Истории и тайны русского алфавита».

На занятии дети познакомились с историей создания славянской письменности и грамматики. Ребята не только узнали о значении каждой буквы, но и стали участниками исторического расследования исчезновения некоторых букв из русской азбуки, а также научились основам чистописания перьевыми ручками и выполнили задания по каллиграфии в старинных прописях. (ис)